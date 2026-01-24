تعاون بين التنمية المحلية والتضامن لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأطفال حديثي الولادة

في اطار تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للأطفال حديثي الولادة، و الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية خلال الفترة الحرجة، ورفع كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية..

توقيع 4 بروتوكولات بين التضامن والتنمية المحلية

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، والدكتور محمد ضياء الدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور جمال سامي رئيس الجمعية المصرية لرعاية حديثي الولادة والمبتسرين توقيع 4 بروتوكولات تعاون لتعزيز التعاون والتنسيق لتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للأطفال حديثي الولادة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

4 بروتوكولات لتحسين كفاءة الخدمات الصحية

ووقع بروتوكول التعاون الأول عمرو حسني رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع، والدكتورة رضوى محمد لبيب المدير التنفيذي للجمعية المصرية لرعاية حديثي الولادة والمبتسرين.

أما بروتوكول التعاون الثاني فقد وقعه عمرو حسني رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ محمد منير مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، والدكتورة رضوى محمد لبيب المدير التنفيذي للجمعية المصرية لرعاية حديثي الولادة والمبتسرين.

والبروتوكول الثالث وقعه عمرو حسني رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ أيمن البرديني مدير مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، والدكتورة رضوى محمد لبيب المدير التنفيذي للجمعية المصرية لرعاية حديثي الولادة والمبتسرين.

أما البروتوكول الرابع فقد وقعه عمرو حسني رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذة شيرين فتحي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، والدكتورة رضوى محمد لبيب المدير التنفيذي للجمعية المصرية لرعاية حديثي الولادة والمبتسرين.

وزيرة التضامن الاجتماعي

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على الترحيب بالدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد ضياء الدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور جمال سامي رئيس الجمعية المصرية لرعاية حديثي الولادة والمبتسرين، مشددة على أن هذه البروتوكولات تجسد التعاون القائم بين مؤسسات الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، والجميع يعمل من أجل هدف واحد وهو الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذه البروتوكولات تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف لتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للأطفال حديثي الولادة، فضلا عن الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية خلال الفترة الحرجة، ورفع كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية.

تعزيز خدمات الكشف والتدخل المبكر

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم تطبيق البروتوكولات الطبية القياسية، وتعزيز خدمات الكشف والتدخل المبكر، ونظم الإحالة والمتابعة، بما يضمن استدامة تقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة للأطفال حديثي الولادة.

واقترحت وزيرة التضامن الاجتماعي إطلاق مؤتمر علمي لذوي الإعاقة بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية، وبمشاركة عدد من الجهات الشريكة، يتم التجهيز له خلال الفترة المقبلة.

وزيرة التنمية المحلية

ومن جانبها أشادت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بالبروتوكولات التي تم توقيعها والتي ستخدم عددا كبيرا من الأسر وأطفالهم من حديثي الولادة في المحافظات المستهدفة ، ووجود شراكة متكاملة بين المجتمع المدني والجامعة والمحافظات والحكومة ،مشيدة بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي تقديم كل الدعم اللازم للمحافظات بما يساهم في نجاح هذه المبادرة الجيدة ، مشيرة إلى أهمية الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات الأهلية في دعم جهود الحكومة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والصحية وغيرها من الخدمات الأساسية .