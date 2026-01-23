قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد جديد لمواجهة الزمالك وبتروجيت فى دوري السلة
أسعار الأرز والسكر والزيت في السلع التموينية لشهر فبراير 2026
حكم صلاة الجمعة في مكان يفرض رسوما للدخول فيه.. الإفتاء تجيب
وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة صاني SANY الصينية التعاون فى تصنيع توربينات الرياح
بريطانيا تنشر طائرات مقاتلة من طراز تايفون في قطر
الرئيس السيسي يضع خارطة طريق «الجمهورية الجديدة» بتكليفات اقتصادية ورسائل حاسمة لتحصين الوعي ضد التطرف
جناح الأزهر بمعرض الكتاب يعرض مخطوطا نادرا يؤكد ريادة المسلمين في علم الفلك
أوكرانيا: ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الروسية إلى 14 قتيلا وعشرات المصابين
القصة الكاملة لـ مصرع أم ونجلها بسبب الإسكوتر الكهربائي في الإسماعيلية
توفير مواصلات وطعام وشراب.. الأوقاف تستعد لإحياء شهر رمضان في مسجد مصر
وزير الري: الحفاظ على الأشجار بجانبي الترع وحظر قطعها
لغير الموظفين .. ازاي تعمل اشتراك مترو | الخطوات والأوراق المطلوبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التنمية المحلية تتلقى تقريرا بتطورات مشروعات الطرق الحيوية بأسوان

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

تلقت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحليه والقائم بأعمال وزير البيئة تقريراً من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة حول نتائج المرور الميداني للجنة من القطاع علي عدد من مشروعات الطرق الحيوية بمحافظة أسوان التى يتم تمويلها من الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية في إطار خطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات .

وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية من الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بالوزارة أنه جاري تنفيذ عدد من مشروعات الطرق الحيوية، بإجمالي قيمة تعاقدات بلغت 33 مليونًا و118 ألف جنيه بمحافظة أسوان .

وأوضح التقرير أنه من ضمن تلك المشروعات في منطقة الحكروب حيث تم عمل رصف للطرق الداخلية بالانترلوك بمنطقة الناصرية بإجمالى مسطح ١١٠٠٠ م٢
بمبلغ 6.5 مليون جنيه بنسبه تنفيذ 100% ، كما يتم تنفيذ طريق الشطب وهو طريق رئيسي بقرية الشطب يربط بين طريق القاهرة  - أسوان الزراعى و مدخل معبد كوم أمبو  بطول ١.٤ كم  وبمبلغ 6 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 100%.


كما أشار التقرير إلى أن المشروعات المنفذة تتضمن أيضاً طريق السد العالي شرق ويربط بين منطقة السد ومنطقة الصداقة القديمة و جارى أعمال الردم والتكاسى بكميات تصل ل ٢٠٠٠٠م ٣ ردم و ٧٠٠٠ م ٣ دبش و أعمال نيو جيرسي بطول ٧٠٠ م  وذلك بمبلغ 19 مليون جنيه ، حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 70%وجارٍ استكمال الأعمال وفقًا للبرنامج الزمني المحدد وكذا طريق المطار الذي يربط مدينة أسوان بمطار أسوان الدولى و جارى تجهيز الموقع لعمل ٧٠٠ م ط حواجز نيوجيرسي فقد بلغت قيمة التعاقد الخاصة به نحو ١.٥ مليون جنيه، وجارى اتخاذ الإجراءات  للبدء فى الأعمال خلال العام المالى الحالى.

وشددت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية المتابعة المستمرة لمشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة من القطاعات المعنية بالوزارة بما يساهم في التنفيذ وفقاً للجداول الزمنية المحددة وبأفضل جودة في التنفيذ والالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة بما يساهم في تحسين مستوي معيشة جميع  المواطنين.

التنمية المحلية منال عوض الخطة الاستثمارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

عودة الفاخوري

سيارة خاصة وتعليم جامعي.. شروط عودة الفاخوري تحدد وجهته بين الأهلي وبيراميدز

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

الإيجار القديم

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

الاهلي

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-1-2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

إيلون ماسك

إيلون ماسك يحذر: الذكاء الاصطناعي سيتفوق على الإنسان قريبا

الشاحنات الكبيرة

نصف مالكي الشاحنات الكبيرة يفكرون في شراء سيارات أصغر… ما السر؟

إيونيكس CITY

إيونيكس الروسية تكشف عن سيارة CITY الكهربائية.. وهذا سعرها عالميا

بالصور

غدا.. مكتبة مصر العامة بالزقازيق تطلق أولى فعاليات أنشطة إجازة نصف العام

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف نشاطها التوعوي بتنفيذ 12 ندوة لرفع الوعى المجتمعى

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

إزالة 39 حالة تعدٍّ بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

صورة ارشيفية

هل يصالح النادي الأهلي جماهيره إفريقيا؟.. فيديو

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

شوبير والحضري

تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

مأساة شيرين بدراما رمضان

عمرو محمود ياسين يرد على جدل تشابه «وننسى اللي كان» مع قصة حياة شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد