فن وثقافة

مئوية يوسف شاهين.. يسرا: شعرت بروحه معي أثناء زيارتي لمكتبه| خاص

يسرا
يسرا
أحمد إبراهيم

تحل اليوم مئوية المخرج العبقري يوسف شاهين الذى قدم العديد من الأعمال الفنية التى أثرت فى تاريخ السينما المصرية والعربية ويظل "جو" محفورا فى وجدان عشاقه من الجمهور وحتى من الوسط الفني الذى يعتبره من الأساطير السينمائية التى يصعب تكرارها. 

وقالت الفنان يسرا فى تصريح خاص لـ صدى البلد : يوسف شاهين فنان لا يتكرر والفن أيضا يفتقده، كان يحب العمل ويعشق السينما. 

وأضافت يسرا : قمت بالأمس بزيارة مكتب المخرج الراحل يوسف شاهين، وكانت هذه المرة الأولى لزيارتى هذه بعد رحيله، وانتابنى إحساس غريب وشعرت أن روحه مازالت ترفرف فى هذا المكان خاصة بوجود تلامذته وكل من كان يعمل معه وهذه الأجواء ذكرتنى به وبكثير من المواقف التى جمعت بيننا. 

وأوضحت يسرا : وشاهدت هناك بعض مقتنياته الخاصة وأوراق بخط يده محفوظة فى مكتبه، وشاهدت كيف كان يقوم بكل تفصيلة فى عمله من بداية تصوير العمل حتى عرضه بالسينما، فهو فنان أفنى عمره وحياته للفن والسينما، وكان عظيما ولا يمكن أن يتكرر. 

مسيرة يوسف شاهين الفنية 

ولد يوسف شاهين في 25 يناير 1926 في الإسكندرية، لأب لبناني كاثوليكي، في زحلة، وأم من أصول يونانية، وحصل على الثانوية، درس في كلية فيكتوريا.

وبعد إتمام دراسته في جامعة الإسكندرية، سافر لأمريكا وأمضى سنتين في معهد باسادينا السرحي ودرس المسرح ، وعاد إلى مصر ليقدم أول أفلامه بابا أمين في 1950 ،  والذي كان فيلمًا غنائيًا استعراضيًا من بطولة فاتن حمامة وحسين رياض والعديد من الممثلين المصريين الآخرين.

عمل يوسف شاهين خلال عامي 1964 و 1968 خارج مصر وذلك بسبب خلافه مع بعض رموز النظام، فقد كان معارضًا لحكم جمال عبد الناصر. 

ظهر موقفه جليًا في الكثير من أفلامه مثل فيلم "العصفور" سنة 1973، والذي يتحدث عن مرحلة الهزيمة بعد حرب 1967، وتدور قصة الفيلم عن رؤوف أبو خطوة وعصابته التي طاردتها الشرطة في صعيد مصر.

شارك فيلمه ابن النيل في مهرجان أفلام كان، وفى 1970 حصل على الجائزة الذهبية من مهرجان قرطاج وجائزة الدب الفضي في برلين عن فيلمه إسكندرية ليه في 1978، فضلا عن حصوله على سعفة مهرجان كان التقديرية وسط احتفاء كبير.

قدم شاهين على مدار تاريخه نحو 40 فيلما سينمائيا أشهرها: "صراع في الوادي، صراع في المينا، باب الحديد، بياع الخواتم، الناصر صلاح الدين، عودة الابن الضال، إسكندرية ليه، إسكندرية كمان وكمان، المصير، المهاجر، سكوت حنصور، إسكندرية نيويورك، هي فوضي"، الذي كانت آخر أعماله فى السينما، كما أخرج 5 أفلام قصيرة هي “كلها خطوة، القاهرة منورة بأهلها، انطلاق، سلوى، عيد الميرون”.

يعد فيلم "المهاجر" واحد من أفلام يوسف شاهين الذي أثار الجدل اثناء  عرضه في دور السينما المصرية، فقد مُنع لاحقًا من العرض بسبب تناوله لقصةٍ مقتبسةٍ من حياة أحد الأنبياء.

صداقة يوسف شاهين بـ أم كلثوم 

كشف الفنان الراحل يوسف شاهين عن كواليس لقاءه بالسيدة أم كلثوم وتعاونهما فنياً ، حيث أكد انه فؤجي انه وجد ان العديد من المسولين يبحثون عنه ، وليكتشف ان كوكب الشرق تريد ان يقوم بإخراج اغنيه لها وهي “ شوف وطوف ” ، الا انه رفض ان يقوم باخراجها ، واعتذر لها .

وتابع يوسف شاهين فى أحدي الحوارات التليفزيونية قائلاً : قلت لها ايه الاغنية العبيطة دي ، ولكنها قامت بسبي وقالت لي انت مجنون ؟ ، وهنا نشأ بينهم علاقة صداقة ، مما دفعه لان يطلب منها ان يسجل قصة حياتها .

واضاف يوسف شاهين انها جلس مع أم كلثوم وروت له حكايات طريفة عن رحلتها الي عالم الفن .

