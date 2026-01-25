قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3.5 طن فضة وكيلو ذهب.. الداخلية تحبط إغراق الأسواق بكمية ضخمة من المعادن النفيسة المغشوشة
قبل شهر رمضان 2026 .. اعرف أسعار السلع في الأسواق | فيديو
لتعزيز النمو الاقتصادي.. مدبولي يفتح ملف الطاقة: استثمارات جديدة ومشروعات عملاقة قيد التنفيذ
تحسبا لاختراق حدودي من الأردن.. إسرائيل تعيد تأهيل مواقع عسكرية مهجورة
روسيا : نراقب خطط القبة الذهبية الأمريكية وجرينلاند مهمة لأمننا القومي
شيخ الأزهر يستقبل رئيس مجلس الدولة ويؤكد: سيادة القانون أساس الاستقرار
وعي المصريين حطم مخططات الفتنة.. رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74| فيديو
وعي المصريين حطم مخططات الفتنة.. رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74| فيديو
نقل الكهرباء توقّع عقدًا جديدًا لتدعيم الشبكة القومية وتأمين صيف 2026
ناد إماراتي يصدم الأهلي في الميركاتو الشتوي| تفاصيل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عناصر من حزب الله في مواقع لصناعة الأسلحة جنوب لبنان
من أفريقيا إلى الاتحاد.. كيف نجح عمر مرموش فى إبراز دوره مع مانشستر سيتي؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أول رد من ابن شقيق عبد الحليم حافظ على اعتذار العندليب الأبيض

عبد الحليم حافظ - العندليب الأبيض
عبد الحليم حافظ - العندليب الأبيض
سعيد فراج

أجرى محمد شبانة -ابن شقيق العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ- مداخلة هاتفية في حلقة كان ضيفا فيها تامر شاهين، الذي عُرف مسبقًا باسم العندليب الأبيض. 

وخلال الحلقة قدم تامر شاهين اعتذارا لأسرة العندليب عبد الحليم حافظ، وأكد أنه لم يقصد الإساءة لـ حليم، وفي المقابل رد محمد شبانة، بقبول الاعتذار بشرط عدم الظهور بشخصية العندليب مرة أخرى وحذف الفيديوهات السابقة، وأنه ليس لديه اعتراض على شخص تامر شاهين لو أراد أن يقدم محتوى كوميدي بعيدا عن حليم. 

تامر شاهين يعتذر لأسرة عبد الحليم حافظ 

ظهر الشاب تامر شاهين، المعروف بـ «العندليب الأبيض» في مقطع فيديو، وهو يقدم اعتذارا لأسرة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، بعد اعتزامهم اللجوء للقضاء بسبب تشويه صورته. 

وتعهد تامر شاهين، بعد استخدام اسم العندليب مرة أخرى، مع أنه طائر حسبما قال، وطالب الجميع بعدم تشبيهه بـ عبد الحليم حافظ. 

جاء ذلك بعدما أصدرت أسرة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، بيانًا صحفيًا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلنت من خلاله الملاحقة القضائية للتيك توكر المعروف بـ «العندليب الأبيض».

وأكدت أسرة عبد الحليم حافظ، أن من يسمي نفسه بـ العندليب الأبيض، يسيء للراحل «عبد الحليم» ويشوه صورته وتاريخه الفني، وكلفت المستشار القانوني، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية. 

وجاء البيان كما يلي: «بيان من أسره الفنان عبدالحليم حافظ.. سوف نتخذ كل الإجراءات القانونية ضد هذا الشخص الذي يدعي كونه العندليب الابيض فوراً». 

تشويه صورة عبد الحليم حافظ

وتابع البيان: «وقد كلفت الأسرة المستشار ياسر قنطوش في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد هذا الشخص الذي يتعمد أن يتم تشويه صورة واسم حليم وتاريخه الفني. ولذلك تحذر أسرة العندليب الأسمر من استخدام اسم أو صورة حليم بأي شكل من الأشكال دون الرجوع للأسرة للموافقة الأدبية علي أي عمل أياً كان». 

وأضاف البيان: «كما تهيب الأسرة من السادة الصحفيين المحترمين عدم استضافة هذا المدعو في أي برنامح او لقاءات صحفية وعدم الربط بينه وبين الفنان الكبير عبدالحليم حافظ وإلا سنضطر آسفين إلي اتخاذ كل الإجراءات القانونية.. وخالص احترامنا وتقديرنا لجميع الصحفيين المحترمين.. أسرة حليم». 

عبد الحليم حافظ العندليب الأسمر محمد شبانة العندليب الأبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

الاطفال مع والدهم

موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

محمد صلاح

طولان: كنت هوصل بمنتخب مصر لنهائي أمم إفريقيا.. واللي حصل مع صلاح «قلة أدب»

الزمالك ـ أرشيفية

نجم الزمالك يرد على شائعات انتقاله للأهلي : «دايمًا بجدّد للزمالك»

حمزة عبد الكريم

رسمياً حمزة عبد الكريم لاعباً في نادي برشلونة .. تفاصيل

ترشيحاتنا

جانب من القافلة بسوهاج

قوافل بيطرية مكثفة بسوهاج تخدم 213 مستفيدًا وتُدرب 60 طبيبًا

جامعة سوهاج

رئيس جامعة سوهاج يكرم وكيل وزارة المالية ومديري الوحدات الحسابية

اعمال تصحيح الشهادة الإعدادية

استمرار تصحيح أوراق إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية في المنوفية

بالصور

إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف ورصد بالمتغيرات المكانية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد