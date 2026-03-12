تحديث One UI 8.5 من سامسونج يصل إلى هذه الأجهزة.. هل هاتفك منها؟

ظهرت واجهة المستخدم One UI 8.5 لأول مرة مع سلسلة هواتف Galaxy S26 في فبراير، وستبدأ قريبًا بالوصول إلى أجهزة Galaxy الأقدم. الآن، ومع اقتراب موعد التحديث، حان الوقت المناسب للتحقق مما إذا كان جهاز Samsung Galaxy الخاص بك مؤهلًا لتحديث One UI 8.5.
رغم أن سامسونج لم تنشر قائمة رسمية بالأجهزة المؤهلة لتحديث One UI 8.5، فمن شبه المؤكد أن التحديث سيصل إلى جميع أجهزة جالاكسي التي تلقت One UI 8.0 أو تم إطلاقها به. إليك قائمة أجهزة جالاكسي المتوافقة مع واجهة المستخدم One UI 8.5
سلسلة جالاكسي إس
جالاكسي إس 25
جالاكسي إس 25+
جالاكسي إس 25 ألترا
جالاكسي إس 25 إيدج
جالاكسي إس 25 إف إي
جالاكسي إس 24
جالاكسي إس 24+
جالاكسي إس 24 ألترا
جالاكسي إس 23 إف إي
جالاكسي إس 22
جالاكسي إس 22+
جالاكسي إس 22 ألترا
جالاكسي إس 21 إف إي
سلسلة هواتف جالاكسي زد
جالاكسي زد ثلاثي الطي
إصدار خاص من جالاكسي زد فولد
جالاكسي زد فولد 7
جالاكسي زد فليب 7
جالاكسي زد فليب 7 إف إي
جالاكسي زد فولد 6
جالاكسي زد فليب 6
جالاكسي زد فولد 5
جالاكسي زد فليب 5
جالاكسي زد فولد 4
جالاكسي زد فليب 4
سلسلة جالاكسي A
جالاكسي A73
جالاكسي A56
جالاكسي A55
جالاكسي A54
جالاكسي A53
جالاكسي A36
جالاكسي A35
جالاكسي A34
جالاكسي A33
جالاكسي A26
جالاكسي A25
جالاكسي A24
جالاكسي A17 (4G و 5G)
جالاكسي A16 (4G و 5G)
جالاكسي A15 (4G و 5G)
جالاكسي A07 (4G و 5G)
جالاكسي A06 (4G و 5G)
سلسلة جالاكسي إم
جالاكسي إم 56
جالاكسي إم 55
جالاكسي M55s
جالاكسي إم 54
جالاكسي إم 53
جالاكسي إم 36
جالاكسي إم 35
جالاكسي إم 34
جالاكسي إم 33
جالاكسي إم 17
جالاكسي إم 16
جالاكسي إم 15
جالاكسي M07
جالاكسي M06
سلسلة جالاكسي إف
جالاكسي F70e
جالاكسي F56
جالاكسي F55
جالاكسي F54
جالاكسي إف 36
جالاكسي إف 34
جالاكسي إف 17
هاتف جالاكسي إف 16
جالاكسي إف 15
جالاكسي F07
جالاكسي F06
سلسلة أجهزة Galaxy Tab
جهاز Galaxy Tab S11
جهاز Galaxy Tab S11 Ultra
جهاز Galaxy Tab S10+
جهاز جالاكسي تاب إس 10 ألترا
جالاكسي تاب إس 10 إف إي
جهاز Galaxy Tab S10 FE+
جهاز Galaxy Tab S10 Lite
جهاز جالاكسي تاب إس 9
جهاز Galaxy Tab S9+
جهاز Galaxy Tab S9 Ultra
جالاكسي تاب إس 9 إف إي
جالاكسي تاب إس 9 إف إي+
جهاز جالاكسي تاب إس 8
جهاز Galaxy Tab S8+
جهاز Galaxy Tab S8 Ultra
جهاز Galaxy Tab S6 Lite (2024)
جهاز Galaxy Tab A11
جهاز Galaxy Tab A11+
جهاز Galaxy Tab A9
جهاز Galaxy Tab A9+
جالاكسي تاب أكتيف 5
جالاكسي تاب أكتيف 5 برو
سلسلة Galaxy XCover
جالاكسي إكس كوفر 7
جالاكسي إكس كوفر 7 برو
جالاكسي إكس كوفر 6 برو
يرجى العلم أن هذه القائمة لا تزال غير رسمية، وتستند إلى المعلومات الحالية. سنقوم بتحديثها فور إصدار سامسونج قائمة رسمية.
بالنسبة لبعض أجهزة جالاكسي، سيكون هذا آخر تحديث للميزات. يمكنك مراجعة القائمة هنا . سيستمر مستخدمو جالاكسي هؤلاء في تلقي تحديثات الأمان لفترة من الوقت.
متى ستطرح سامسونج تحديث One UI 8.5؟
لم تكشف سامسونج عن أي تفاصيل بخصوص إطلاق واجهة المستخدم One UI 8.5. ومع ذلك، بعد أن تم إطلاق أحدث إصدار من البرنامج بالفعل مع سلسلة Galaxy S26، فمن المتوقع أن تبدأ أجهزة Galaxy الأخرى بتلقي التحديث قريبًا.
يتوفر حاليًا برنامج One UI 8.5 التجريبي لسلسلة هواتف Galaxy S25، مع إصدار ست نسخ تجريبية بالفعل، ومن المتوقع إطلاق المزيد قريبًا. كما تعمل سامسونج على إطلاق البرنامج التجريبي لهاتفي Galaxy Z Fold 7 وGalaxy Z Flip 7، كما ظهر مؤخرًا في منتدى المستخدمين الرسمي . نأمل أن تبدأ سامسونج قريبًا في طرح One UI 8.5 رسميًا، وأن تتجنب تكرار خطأ One UI 7.