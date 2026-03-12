تحديث One UI 8.5 من سامسونج يصل إلى هذه الأجهزة.. هل هاتفك منها؟

ظهرت واجهة المستخدم One UI 8.5 لأول مرة مع سلسلة هواتف Galaxy S26 في فبراير، وستبدأ قريبًا بالوصول إلى أجهزة Galaxy الأقدم. الآن، ومع اقتراب موعد التحديث، حان الوقت المناسب للتحقق مما إذا كان جهاز Samsung Galaxy الخاص بك مؤهلًا لتحديث One UI 8.5.

رغم أن سامسونج لم تنشر قائمة رسمية بالأجهزة المؤهلة لتحديث One UI 8.5، فمن شبه المؤكد أن التحديث سيصل إلى جميع أجهزة جالاكسي التي تلقت One UI 8.0 أو تم إطلاقها به. إليك قائمة أجهزة جالاكسي المتوافقة مع واجهة المستخدم One UI 8.5



سلسلة جالاكسي إس

جالاكسي إس 25

جالاكسي إس 25+

جالاكسي إس 25 ألترا

جالاكسي إس 25 إيدج

جالاكسي إس 25 إف إي

جالاكسي إس 24

جالاكسي إس 24+

جالاكسي إس 24 ألترا

جالاكسي إس 23 إف إي

جالاكسي إس 22

جالاكسي إس 22+

جالاكسي إس 22 ألترا

جالاكسي إس 21 إف إي

سلسلة هواتف جالاكسي زد

جالاكسي زد ثلاثي الطي



إصدار خاص من جالاكسي زد فولد

جالاكسي زد فولد 7

جالاكسي زد فليب 7

جالاكسي زد فليب 7 إف إي

جالاكسي زد فولد 6

جالاكسي زد فليب 6

جالاكسي زد فولد 5

جالاكسي زد فليب 5

جالاكسي زد فولد 4

جالاكسي زد فليب 4

سلسلة جالاكسي A

جالاكسي A73

جالاكسي A56

جالاكسي A55

جالاكسي A54

جالاكسي A53

جالاكسي A36

جالاكسي A35

جالاكسي A34

جالاكسي A33

جالاكسي A26

جالاكسي A25

جالاكسي A24

جالاكسي A17 (4G و 5G)

جالاكسي A16 (4G و 5G)

جالاكسي A15 (4G و 5G)

جالاكسي A07 (4G و 5G)

جالاكسي A06 (4G و 5G)



سلسلة جالاكسي إم

جالاكسي إم 56

جالاكسي إم 55

جالاكسي M55s

جالاكسي إم 54

جالاكسي إم 53

جالاكسي إم 36

جالاكسي إم 35

جالاكسي إم 34

جالاكسي إم 33

جالاكسي إم 17

جالاكسي إم 16

جالاكسي إم 15

جالاكسي M07

جالاكسي M06



سلسلة جالاكسي إف

جالاكسي F70e

جالاكسي F56

جالاكسي F55

جالاكسي F54

جالاكسي إف 36

جالاكسي إف 34

جالاكسي إف 17

هاتف جالاكسي إف 16

جالاكسي إف 15

جالاكسي F07

جالاكسي F06



سلسلة أجهزة Galaxy Tab

جهاز Galaxy Tab S11

جهاز Galaxy Tab S11 Ultra

جهاز Galaxy Tab S10+

جهاز جالاكسي تاب إس 10 ألترا

جالاكسي تاب إس 10 إف إي

جهاز Galaxy Tab S10 FE+

جهاز Galaxy Tab S10 Lite

جهاز جالاكسي تاب إس 9

جهاز Galaxy Tab S9+

جهاز Galaxy Tab S9 Ultra

جالاكسي تاب إس 9 إف إي

جالاكسي تاب إس 9 إف إي+

جهاز جالاكسي تاب إس 8

جهاز Galaxy Tab S8+

جهاز Galaxy Tab S8 Ultra

جهاز Galaxy Tab S6 Lite (2024)

جهاز Galaxy Tab A11

جهاز Galaxy Tab A11+

جهاز Galaxy Tab A9

جهاز Galaxy Tab A9+

جالاكسي تاب أكتيف 5

جالاكسي تاب أكتيف 5 برو



سلسلة Galaxy XCover

جالاكسي إكس كوفر 7

جالاكسي إكس كوفر 7 برو

جالاكسي إكس كوفر 6 برو

يرجى العلم أن هذه القائمة لا تزال غير رسمية، وتستند إلى المعلومات الحالية. سنقوم بتحديثها فور إصدار سامسونج قائمة رسمية.

بالنسبة لبعض أجهزة جالاكسي، سيكون هذا آخر تحديث للميزات. يمكنك مراجعة القائمة هنا . سيستمر مستخدمو جالاكسي هؤلاء في تلقي تحديثات الأمان لفترة من الوقت.

متى ستطرح سامسونج تحديث One UI 8.5؟

لم تكشف سامسونج عن أي تفاصيل بخصوص إطلاق واجهة المستخدم One UI 8.5. ومع ذلك، بعد أن تم إطلاق أحدث إصدار من البرنامج بالفعل مع سلسلة Galaxy S26، فمن المتوقع أن تبدأ أجهزة Galaxy الأخرى بتلقي التحديث قريبًا.

يتوفر حاليًا برنامج One UI 8.5 التجريبي لسلسلة هواتف Galaxy S25، مع إصدار ست نسخ تجريبية بالفعل، ومن المتوقع إطلاق المزيد قريبًا. كما تعمل سامسونج على إطلاق البرنامج التجريبي لهاتفي Galaxy Z Fold 7 وGalaxy Z Flip 7، كما ظهر مؤخرًا في منتدى المستخدمين الرسمي . نأمل أن تبدأ سامسونج قريبًا في طرح One UI 8.5 رسميًا، وأن تتجنب تكرار خطأ One UI 7.