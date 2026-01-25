«ممتنة لكل كلمة حلوة».. عبلة سلامة تشكر جمهورها قبل ختام الموسم الأول من برنامجها

حرصت الإعلامية عبلة سلامة على توجيه الشكر لجمهورها ومتابعيها، مع اقتراب انتهاء عرض الموسم الأول من برنامجها «عندك وقت مع عبلة».

وقالت عبلة سلامة، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موجّهةً رسالة إلى جمهورها: «3 حلقات ونقفل موسم كامل مكوّن من 13 حلقة من برنامج عندك وقت مع عبلة، وحابّة أقولكم حاجة.. الحلقات كلها اتصوّرت فعلًا، وترتيب إذاعة الحلقات مش هو ترتيب تصويرها، علشان ساعات بيبقى فيه إحساس إن اللي جاي لسه بيتصوّر».

وتابعت: «الحقيقة إن الموسم كله متصوّر ومتجهّز من البداية، وابتدينا في إبريل 2025، والرحلة دي كلها اتعاشت واتصوّرت من بدري، خطوة خطوة».

وأضافت: «ممتنة قوي لكل كلمة حلوة، ولكل متابعة، ولكل حد صدّق في البرنامج من أول حلقة، ولكل حد صدّق فيّ وشجّعني.. فاضل 3 حلقات، ويارب تحبوهم زي ما أنا حبيتهم».

واختتمت منشورها قائلة: «كمّلوا معايا للنهاية، لأن لسه فيه كلام مهم ولسه فيه وقت».