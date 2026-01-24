شخصيات سهر الليالي كلها أصدقائي .. تامر حبيب يفتح قلبه في عندك وقت مع عبلة

استضافت الإعلامية عبلة سلامة السيناريست تامر حبيب في برنامج "عندك وقت مع عبلة" والذي يذاع كل أسبوع يوم السبت على شاشة قناة mbc مصر.

تحدث تامر حبيب عن علاقته بالوقت قائلا "بضيع وقت كتير لكن بعمل اللي بحبه لكن أنا كائن ليلي بامتياز".

وكشف تامر حبيب أسرارا جدة في أعماله السينمائية قائلا "شخصيات فيلم سهر الليالي كانت حقيقية من أصدقائي الحقيقيين وأكتر فيلم تعبت في كتابته كان فيلم عن العشق والهوى وسمح للمخرجين أحيانا التدخل في كتاباتي"

وتحدث تامر حبيب عن كتاباته السينمائية وتعلقه بالشخصيات التي يكتبها قائلا "بحب الشخصيات اللي بكتبها حتى الشرير منها زي باسل الخياط في مسلسل طريقي اللي حقق نجاح كبير وعصبني وأنا بكتبه وأنوشكا في جراند أوتيل"

تحدث تامر حبيب عن علاقته بأصدقائه في الوسط الفني وأكد أنهم ثروته الحقيقية وتأكد ذلك الشعور بعد وفاة والدته قائلا “ يوم وفاة أمي حسيت إني مليونير من كم الدعم اللي شوفته”

ألقاب من تامر حبيب للفنانين في برنامج عندك وقت مع عبلة

واعطي تامر حبيب لعدد من الفنانين ألقاب لكل واحد منهما على طريقته الطريفة ، معلقا: دراما كوين هي منة شلبي

بنك الحظ هي يسرا

سوما العاشق هو أحمد السعدني .. ملك السهر هو عمرو يوسف .. خزنة الأسرار هو محمد شاهين .. هربانة منها هي شيرين عبد الوهاب وغادة عادل".

