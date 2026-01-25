"حسبي الله ونعم الوكيل".. إيمان عز الدين تُوجّه دعاءً مؤلمًا بعد أذى طال أولادها

أثارت الإعلامية إيمان عز الدين حالة من التعاطف الواسع بين مُتابعيها، بعد أن نشرت دعاءً مؤثرًا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّرت فيه عن حزنها الشديد وما تعرّض له أولادها من أذى وظلم.

وكتبت إيمان عز الدين كلمات حملت ألمًا وانكسارًا، لجأت خلالها إلى الله بالدعاء، مؤكدة ثقتها في عدل الله وقدرته على ردّ المظالم، حيث قالت: «حسبي الله ونعم الوكيل في كل حد آذاني في أولادي وظلمهم وقهرهم ووجع قلبي عليهم»، داعية الله أن يكون العوض والنصير.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور الإعلامية، معربين عن دعمهم الكامل لها، ومتمنين أن يعوضها الله خيرًا ويجبر خاطرها ويُبعد عنها وعن أولادها كل سوء



من هي إيمان عز الدين؟

تقدم إيمان عز الدين برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناةcbc،المذاع من السبت إلى الأربعاء الساعة 3 عصراً، وهو برنامج نسائي يتضمن العديد من الفقرات التي تهم المرأة من طبخ ومكياج وموضة، بالإضافة إلى فقرات أخرى خاصة بالسياسة والاقتصاد، وكل القضايا الاجتماعية ولكن بعيون النساء، وأيضًا يستضيف العديد من الضيوف.

الستات مايعرفوش يكدبوا

برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" يقدم محتوى هادفًا يخدم الأسرة والمجتمع والمرأة بشكل خاص، وتقدمه الإعلاميات منى عبد الغني وهبة الأباصيري وإيمان عز الدين، وانضمت إليهم مها الصغير زوجة أحمد السقا.

وتتنوع فقرات البرنامج بين “الخدمية” التي تستهدف لقاءات ومداخلات هاتفية مع كبار المسؤولين لتقديم كل المعلومات الهامة التي تهم المواطنين، وبين الفقرات الدينية والفقرات الاجتماعية، التي تناقش جميع الموضوعات الهامة التي تخص الرجل والمرأة والطفل والشباب، فيما تهتم بتقديم فقرات فنية تستهدف خلالها تسليط الضوء على كافة النجوم وبخاصة المواهب الشابة والتي تتصدر منصات التواصل الاجتماعي بصورة مبهرة.

وكانت إيمان عز الدين، قد طرحت في يناير الماضي كتاب "عقلك في راسك" ويتناول العلاقة بين الرجل والمرأة في قالب ساخر وباللغة العامية، ويضم العديد من المواقف اليومية والواقعية التي يواجهها المجتمع.