إعلامية: محمد صبحي خارج حسابات معتمد جمال .. وهذا شرط عودته

أكدت الإعلامية سهام صالح، خلال تصريحاتها ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، نقلًا عن مصدر داخل نادي الزمالك، أن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال أبلغ حارس المرمى محمد صبحي بخروجه من الحسابات مؤقتًا لحين استعادة مستواه وإثبات جاهزيته .

وجاء هذا القرار في ظل ابتعاده عن المشاركة منذ أكثر من شهر، بعد عدم مشاركته مع المنتخب في أمم إفريقيا الأخيرة.

وأوضح المصدر أن صبحي تقبّل القرار حتى الآن دون أي مظاهر تمرد، إلا أن استمرار الوضع قد يؤدي إلى أزمة، لا سيما أنه كان الحارس الأساسي للفريق قبل كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف أن سيف جعفر خرج من الحسابات بسبب اقتراب رحيله، في ظل تلقيه عرضًا من الأهلي القطري للانتقال مجانًا.