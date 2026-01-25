قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا رغم هزيمة ليفربول أمام بورنموث
بعد انقلاب مقطورة قصب.. محافظ قنا يُوجّه بإعادة الانضباط المروري بطريق العجالين |صور
رسالة قوية من الرئيس السيسي لمؤسسات الدولة: المحاسبة تبدأ بالاعتراف
سيراميكا كليوباترا يكشف تفاصيل صفقة مروان عثمان مع الأهلي
ضارة وتحمل نوايا سلبية ومضيعة للوقت.. والد الرئيس السوري يُهاجم تمديد الهدن مع «قسد»
الأهلي القطري يفتح باب المفاوضات لضم نجم الزمالك
يتحدّث عن السلام وقواته تقتــل الأطباء.. زاخاروف تهاجم زيلينسكي
مناقشات منتظرة بالبرلمان.. حبس وغرامات بالملايين لفئات جديدة بجرائم سرقة الكهرباء |تفاصيل
تنظيم الاتصالات: ضرائب الهواتف خطوة مدروسة لتوطين الصناعة وتحويل مصر لمركز إنتاج
عمرو أديب يُثنى على العمالة المصرية .. لهذا السبب
رياضة

إعلامية: محمد صبحي خارج حسابات معتمد جمال .. وهذا شرط عودته

رباب الهواري

أكدت الإعلامية سهام صالح، خلال تصريحاتها ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، نقلًا عن مصدر داخل نادي الزمالك، أن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال أبلغ حارس المرمى محمد صبحي بخروجه من الحسابات مؤقتًا لحين استعادة مستواه وإثبات جاهزيته .

وجاء هذا القرار في ظل ابتعاده عن المشاركة منذ أكثر من شهر، بعد عدم  مشاركته مع المنتخب في أمم إفريقيا الأخيرة.

وأوضح المصدر أن صبحي تقبّل القرار حتى الآن دون أي مظاهر تمرد، إلا أن استمرار الوضع قد يؤدي إلى أزمة، لا سيما أنه كان الحارس الأساسي للفريق قبل كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف أن سيف جعفر خرج من الحسابات بسبب اقتراب رحيله، في ظل تلقيه عرضًا من الأهلي القطري للانتقال مجانًا.

فيديو

دنيا بطمة

كنت بعيد عن بناتي| وده كان أوجع من السجن.. دنيا بطمة تكشف كواليس عام داخل الحبس

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

