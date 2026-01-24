الزمالك يحدد 3 ملايين دولار لبيع نجم الفريق

حدد مسؤولو نادي الزمالك مبلغ 3 ملايين دولار، للموافقة على رحيل حسام عبد المجيد خلال فترة الانتقالات المقبلة، في ظل الاهتمام باللاعب من عدد من الأندية الخارجية، بعد المستويات القوية التي قدمها مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في المغرب.

وأكدت مصادر داخل نادي الزمالك أن إدارة الكرة ترى في حسام عبد المجيد أحد أهم العناصر الأساسية في خط الدفاع، ويمتلك مقومات فنية وبدنية مميزة جعلته محط أنظار عدة أندية عربية وأوروبية، وهو ما دفع الإدارة لتحديد مقابل مادي يتناسب مع قيمة اللاعب وإمكاناته.

ويأتي هذا التحرك في إطار سياسة جديدة يتبعها الزمالك تهدف إلى تعظيم الاستفادة المالية من بيع اللاعبين، في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها النادي، وتعدد القضايا المالية التي تسببت في قرارات إيقاف قيد متكررة.

وترى إدارة الزمالك أن مبلغ 3 ملايين دولار يُعد رقمًا عادلًا لبدء التفاوض، خاصة في ظل صغر سن اللاعب، وقدرته على التطور، إضافة إلى مشاركاته المستمرة مع الفريق الأول، فضلًا عن تواجده ضمن حسابات المنتخب الوطني في فترات سابقة، ما يعزز من قيمته السوقية.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة الزمالك لن تفتح باب الرحيل أمام اللاعب إلا في حال وصول عرض رسمي لا يقل عن الرقم المحدد، مع وجود ضمانات تعاقدية تحفظ حقوق النادي، سواء من خلال الحصول على قيمة الصفقة دفعة واحدة أو إدراج بنود إضافية مثل نسبة من إعادة البيع مستقبلًا.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره المصري غدًا الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتربع المصري على صدارة مجموعته محققًا العلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويأتي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المرتبة الثالثة بنقطة واحدة، بينما يتذيل زيسكو يونايتد الزامبي ترتيب المجموعة دون أي رصيد من النقاط.