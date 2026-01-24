قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قيادي بمستقبل وطن: الأمن والاستقرار هما «الوقود» الحقيقي لجذب المستثمر المحلي والأجنبي
العقائد المصرية على ساحل البحر الأسود.. معرض لسفارة بلغاريا في مكتبة الإسكندرية
حزب الله: نحن نواجه صراعاً كبيراً يقوده الدكتاتور الأمريكي
طقس الغد .. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق
رئيس الوزراء اللبناني لـ ماكرون: ملتزمون بتطبيق خطة حصر السلاح
3.7 مليون يورو دعما عاجلا .. مولدات أوروبية تنقذ منشآت حيوية في أوكرانيا
أوجسبورج يقلب الطاولة على بايرن ميونخ فى الدوري الألمانى
تحرك برلماني لضمان توافر السلع بأسعار عادلة قبل رمضان وعقوبات رادعة للمخالفين
الرقابة الإدارية تستعرض أدواتها المستحدثة لمنع ومكافحة الفساد في معرض الكتاب
مسرح أمريكي يلغي عرضًا فنيا إسرائيليا رفضًا للإبادة في قطاع غزة
الطقس غدا.. الأجواء شديدة البرودة وأمواج البحر مضطربة ببعض الشواطئ
إسماعيل فرغلي يساند نضال الشافعي خلال عزاء والدته بالحامدية الشاذلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يحدد 3 ملايين دولار لبيع نجم الفريق

حسام عبدالمجيد
حسام عبدالمجيد
منتصر الرفاعي

حدد مسؤولو نادي الزمالك مبلغ 3 ملايين دولار، للموافقة على رحيل  حسام عبد المجيد خلال فترة الانتقالات المقبلة، في ظل الاهتمام باللاعب من عدد من الأندية الخارجية، بعد المستويات القوية التي قدمها مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في المغرب.

وأكدت مصادر داخل نادي الزمالك أن إدارة الكرة ترى في حسام عبد المجيد أحد أهم العناصر الأساسية في خط الدفاع، ويمتلك مقومات فنية وبدنية مميزة جعلته محط أنظار عدة أندية عربية وأوروبية، وهو ما دفع الإدارة لتحديد مقابل مادي يتناسب مع قيمة اللاعب وإمكاناته.

ويأتي هذا التحرك في إطار سياسة جديدة يتبعها الزمالك تهدف إلى تعظيم الاستفادة المالية من بيع اللاعبين، في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها النادي، وتعدد القضايا المالية التي تسببت في قرارات إيقاف قيد متكررة.

وترى إدارة الزمالك أن مبلغ 3 ملايين دولار يُعد رقمًا عادلًا لبدء التفاوض، خاصة في ظل صغر سن اللاعب، وقدرته على التطور، إضافة إلى مشاركاته المستمرة مع الفريق الأول، فضلًا عن تواجده ضمن حسابات المنتخب الوطني في فترات سابقة، ما يعزز من قيمته السوقية.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة الزمالك لن تفتح باب الرحيل أمام اللاعب إلا في حال وصول عرض رسمي لا يقل عن الرقم المحدد، مع وجود ضمانات تعاقدية تحفظ حقوق النادي، سواء من خلال الحصول على قيمة الصفقة دفعة واحدة أو إدراج بنود إضافية مثل نسبة من إعادة البيع مستقبلًا.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره المصري غدًا الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتربع المصري على صدارة مجموعته محققًا العلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويأتي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المرتبة الثالثة بنقطة واحدة، بينما يتذيل زيسكو يونايتد الزامبي ترتيب المجموعة دون أي رصيد من النقاط.

حسام عبدالمجيد الزمالك الاهلي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

ترشيحاتنا

د. عطية لاشين

أيُهما أفضل في تنظيف الفم: السواك أم فرشاة الأسنان؟.. أزهري يجيب

شيخ الأزهر

مجلس حكماء المسلمين: تمكين الشباب ركيزة أساسية لصياغة تعليم يعزز القيم

مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى ال 74 لعيد الشرطة

مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الشرطة

بالصور

أضف هذا المكون للطعام واحم نفسك من الاكتئاب والسرطان

الاكتئاب
الاكتئاب
الاكتئاب

إسماعيل فرغلي يساند نضال الشافعي خلال عزاء والدته بالحامدية الشاذلية

نضال الشافعى رفقة اسماعيل فرغلي
نضال الشافعى رفقة اسماعيل فرغلي
نضال الشافعى رفقة اسماعيل فرغلي

أسباب التهاب القولون.. من العدوى إلى المناعة وضعف تدفق الدم

التهاب القولون
التهاب القولون
التهاب القولون

ماسك يلمح لاقتراب الضوء الأخضر في أوروبا والصين لنظام القيادة الذاتية من تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

فيديو

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد