خطابي: جائزة التميز الإعلامي العربي لتشجيع الابتكار ومواكبة التحول الرقمي

الاجتماع الأول للجنة جائزة التميز الإعلامي العربي

الديب أبوعلي

أكد السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، أن جائزة التميز الإعلامي العربي تمثل إحدى الآليات الأساسية لتشجيع الجودة والتميز في العمل الإعلامي العربي، وتعزيز قدرات الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية في مختلف التخصصات.

جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الأول للجنة جائزة التميز الإعلامي العربي في نسختها العاشرة، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تنفيذًا لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الخامسة والخمسين، والمنعقدة في نوفمبر الماضي.

وأوضح خطابي، أن الجائزة تندرج ضمن التوجهات الهادفة إلى إبراز النماذج الإعلامية المتميزة، والارتقاء بالممارسة المهنية، والتحفيز على الابتكار والتنافس الشريف، مع تجديد الخطاب الإعلامي بمختلف روافده المكتوبة والمرئية والمسموعة والرقمية، بما يعزز إعلام القرب والاستجابة لقضايا التنمية والهموم الإنسانية، لا سيما لدى فئة الشباب والشرائح المجتمعية الهشة.

ونوّه بالدعم والرعاية التي تقدمها دولة الكويت للجائزة تحت مظلة جامعة الدول العربية، معربًا عن تطلعه إلى إضفاء مزيد من الإشعاع والتألق على هذه المبادرة الإعلامية العربية الرائدة، ومشيرًا إلى أهمية دراسة مقترح استحداث مجلس أمناء يضم نخبة من ذوي الخبرة الإعلامية، بما يعزز متطلبات الجودة والشفافية والمصداقية.

كما وجّه خطابي الشكر للمندوبيات الدائمة والاتحادات الإعلامية على تعاونهم البنّاء خلال الدورات السابقة، والذي أسهم في ارتفاع عدد الترشيحات وتنوع الموضوعات المقترحة، مؤكدًا ضرورة التزام الأعمال المقدمة بمعايير النظام الأساسي للجائزة، واحترام ميثاق الشرف الإعلامي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو إثارة الخلافات السياسية.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي حظيت بالنصيب الأوفر من الموضوعات المقترحة للدورة الحالية، نظرًا لتأثيراتها العميقة على أخلاقيات المهنة الصحفية وصناعة المحتوى الإعلامي، وما تفرضه من تحديات تستوجب التأهيل المستمر ومواكبة التحولات المتسارعة في الفضاء الإعلامي، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة محورية لتسريع التنمية وتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030.

السفير أحمد رشيد خطابي جائزة التميز الإعلامي العربي قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية جامعة الدول العربية مجلس وزراء الإعلام العرب وزراء الإعلام العرب الأمانة العامة الذكاء الاصطناعي التحول الرقمي صناعة المحتوى الإعلامي

