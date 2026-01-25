قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيخ الأزهر يستقبل رئيس مجلس الدولة ويؤكد: سيادة القانون أساس الاستقرار
وعي المصريين حطم مخططات الفتنة.. رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74| فيديو
وعي المصريين حطم مخططات الفتنة.. رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74| فيديو
نقل الكهرباء توقّع عقدًا جديدًا لتدعيم الشبكة القومية وتأمين صيف 2026
ناد إماراتي يصدم الأهلي في الميركاتو الشتوي| تفاصيل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عناصر من حزب الله في مواقع لصناعة الأسلحة جنوب لبنان
من أفريقيا إلى الاتحاد.. كيف نجح عمر مرموش فى إبراز دوره مع مانشستر سيتي؟
من الدمغة إلى الفاتورة.. كيف تحمي نفسك من الذهب المغشوش؟
تفاصيل جريمة لا أخلاقية هزت محافظة الغربية ضحيتها طـ.ـفل لم يبلغ 10 سنوات
زاهي حواس : إطلاق حملة كبرى لاستعادة المسلة المصرية في بريطانيا.. أوبرا ضخمة عن الملك توت بالتعاون مع كاتب إيطالي وموسيقي عالمي
بعد قرار الأهلي.. تحديد الحد الأقصى للسحب والإيداع من البنوك والـATM
كوارث الغاز.. مصرع ممرضة خنقا أثناء الاستحمام في المنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أخدت غرضها منه وعملتله حظر.. القصة الكاملة لأزمة نادر أبو الليف مع المذيعة

نادر أبو الليف
نادر أبو الليف
سعيد فراج

حالة من الجدل، أثيرت حول الفنان نادر أبو الليف، في الساعات الماضية، بسبب منشور له كشف فيه عن استغلال مذيعة له، لم يكشف عن اسمها. 

بداية أزمة نادر أبو الليف

بداية الأزمة جاءت من منشور نادر أبو الليف، أمس السبت، والذي قال فيه: «عايز اقول علي مذيعة شغالة على قناة فضائية أول حرف من اسمها (N) وساكنة في الرحاب كنا أصحاب مقربين جدا جدا جدا وبعد لما اخدت غرضهاااا مني عملتلي حظر تخيلوااا قلة الأصل والوطيان .. ولو مفكتش الحظر هقول علي إسمها والقناة إللي شغالة فيها وإسم البرنامج علشان بمزاجي لكن تفتكري إنك مفتحه واخدتي إللي إنتي عايزاه مني وضحكتي عليا فا أهون عليا أقول كل حاجة وأنا راجل مافيش حاجا تعبني .. وعندها ولد أول حرف من اسمه (ي)». 

وأضاف نادر أبو الليف: «أنا منتظر وعامل بأصلي وبالعيش والملح وهنزل كمان صورا لينا لو ما شالتش الحظر وهيبقي كل حاجا علي عينك يا تاجر أنا مش بهدد ولكن .. بعمل إللي عليا قبل لما أخد أي خطوة وإللي عايز يعرف مين هيا يكلمني علي الواتساب وشكرا». 

منشور ثاني لـ نادر أبو الليف 

وقبل ساعات قليلة، كتب نادر أبو الليف، منشور ثاني عبر فيسبوك، قال فيه: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلي كل من إتريق وقال عليا اي كلام فاضي ومقدرش ولا فهم مقصود البوست وعمال يهري ويهبد وبيزيد عايز اقولهم عيب وكل واحد يلزم حدوده ويحترم نفسه علشان إلمفروض إنكم ناس مثقفة وناس بتفكر وبتقدر وبتفهم».

وتابع: «وإللي بيقول إن أنا بشهر بالمذيعة وعايز يرفع قضية هترفع قضية علي إيه يا ناصح إخواتك أنا لا قولت أي شيئ يدل علي هيه مين يبقي هترفع قضية علي إيه بلاش عبط وعيب عليكم لأن أنا لو عايز اقول هيه مين كنت قولت وعرفتكم وأي رد فعل منها أنا قابل وموافق». 

وأضاف: «وأي حد عايز يرفع قضية علي البوست إللي نزلته أنا جاهز جدا بس لو خسرتوا القضية قسما بالله ما هتصعبوا عليا ومش هتنازل وهاخد حقي بما يرضي الله ثم بالقانون .. علشان كل من تسول له نفسه يعرف قبل مايخطي أي خطوة ويتقي الله لان أنا والحمد لله ماشي جوا الحيط ولا ليا في اليمين ولا في الشمال ولا ليا في اللف لفااا والحوارات إللي بتقولواا عليها لأن العمر عدي  وفات ولا يبقي منه غير القليل والحمدلله راضي بكل مامريت بيه في حياتي وفي دنيتي». 

واختتم نادر أبو الليف: «وارجواااا يكون كلامي إتفهم واوضحت الصورة وممكن يكون اللي كتبته غير مقصود .. بالمعني إللي وصل لكم ولكن أنا غير مسؤل عن تفكير وضمائركم لأن فيه ربنا هوه إللي في الاخر هنقف كلنا قصائده وهنتحاسب .. وأنا راضي كل الرضي واشكركم وأسف علي الإطالة». 

نادر أبو الليف المطرب نادر أبو الليف أغاني نادر أبو الليف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

الاطفال مع والدهم

موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

محمد صلاح

طولان: كنت هوصل بمنتخب مصر لنهائي أمم إفريقيا.. واللي حصل مع صلاح «قلة أدب»

الزمالك ـ أرشيفية

نجم الزمالك يرد على شائعات انتقاله للأهلي : «دايمًا بجدّد للزمالك»

حمزة عبد الكريم

رسمياً حمزة عبد الكريم لاعباً في نادي برشلونة .. تفاصيل

ترشيحاتنا

جناح الأزهر يحتفي بإبداعات معلمي التربية الفنية بلوحات تشكيلية متميزة

تجلِّيات.. جناح الأزهر يحتفي بإبداعات معلمي التربية الفنية بلوحات تشكيلية متميزة

الطالبة الإندونسية "ييلي بوترياني"

طالبة إندونيسية خلال حفل تخرجها: جئنا نطلب العلم في بلاد الأزهر ونحمل أحلامًا كبيرة

الدكتور عباس شومان في ندوة بجناح دار الإفتاء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

اليوم.. عباس شومان في ندوة بجناح دار الإفتاء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

بالصور

إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف ورصد بالمتغيرات المكانية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد