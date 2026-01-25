صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

شاركت القوات المسلحة بجناحها السنوى للمطبوعات والإصدارات التاريخية والعسكرية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته السابعة والخمسين لعام 20، والمقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية “المنارة”، وتستمر فعالياته حتى الثالث من شهر فبراير القادم ، والذى يأتى فى إطار الجهود المستمرة التى تقوم بها القوات المسلحة لنشر الوعى الثقافى والوطنى وتسليط الضوء على الدور التنموى والبطولى للجيش المصرى عبر مختلف العصور.

ويتضمن جناح القوات المسلحة الذى تشرف على تنفيذه هيئة البحوث العسكرية مجموعة من أبرز الأقسام العسكرية التى تضم العديد من الكُتب والإصدارات والوثائق التاريخية والمطبوعات والصور النادرة للشخصيات العسكرية والعديد من الكتب والمخطوطات التاريخية وعدداً من البحوث الإستراتيجية والنشرات العلمية التى تناقش الموضوعات المتخصصة التى يهتم بها مختلف فئات المجتمع ، حيث تم إختيار الفريق عبد رب النبى حافظ رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق ليكون شخصية الجناح لهذا العام.

كما يحتوى الجناح على شاشات عرض تفاعلية لتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تقدمها القوات المسلحة للقطاع المدنى ، وكذا عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية التى أعدتها إدارة الشئون المعنوية بالإضافة إلى وجود قسم بالجناح يتيح للزائرين إمكانية شراء إصدارات ومنتجات رمزية لمختلف الأفرع الرئيسية وهيئات وإدارات القوات المسلحة.

ويفتح جناح القوات المسلحة أبوابه لإستقبال الجماهير والإطلاع على المعروضات طوال مدة المعرض ، كما يقدم إهداءات لرواده عبارة عن سلسلة كتيبات تحكى معارك وبطولات حرب أكتوبر المجيدة ، وعدد من الهدايا التذكارية والعينية.