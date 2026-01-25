إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف ورصد بالمتغيرات المكانية بالشرقية

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية أنه تستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ٢٨ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع.

وأوضح المحافظ أن الحملات المستمرة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية في اليوم الثاني عشر من المرحلة الأولى من الموجة أسفرت عن إزالة (٢٥) حالة تعدٍّ بالبناء المخالف حيث تم إزالة (١٤) حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة ولاية «ري وصرف وسكة حديد»، بمساحة (٩٥٧) متر مربع، بمراكز (الحسينية – كفر صقر –الزقازيق) وإزالة (١١) حالة تعدي على أراضي خاصة بالأهالي بمساحة (٧) قيراطًا و(٢٢) سهمًا، بمراكز (بلبيس – فاقوس – الإبراهمية – منيا القمح – الزقازيق).

كما أسفرت الحملة عن إزالة (١٥٦) حالة تعدي تم رصدها بالمتغيرات المكانية، بمساحة (١١ الف و ٨٠١) متر مربع.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في استرداد «حق الشعب» وفرض سيادة القانون على الجميع، مطالبًا المواطنين المتعدين بسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.