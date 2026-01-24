قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا
الديمقراطية لتحرير فلسطين ترحب بقرار بلجيكا حظر تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي
النائبة أميرة زيدان: تضحيات رجال الشرطة كانت وستظل ركيزة أساسية لاستقرار الدولة
دوري أبطال إفريقيا .. الترجى التونسي يهزم سيمبا ويتصدر مجموعته مؤقتا
سعر الذهب في محلات الصاغة السعودية مساء اليوم 24-1-2026
أنت مش جاي عشان تقضي وقت سعيد .. الرئيس السيسي لوزير الخارجية: معلش جت فيك يا بدر
نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها
دوري أبطال إفريقيا .. حامد حمدان يزين تشكيل بيراميدز في مواجهة نهضة بركان
حملة تطهير غير مسبوقة في الجيش الصيني.. بكين تقيل ثاني أعلى قائد عسكري
الرئيس السيسي بكلمات صادقة من القلب: «ده سلطان زايل أنا هموت وهقابل ربنا هقوله إيه »
لم تتوقعها| 10 آلاف جنيه مكافأة ورحلة عمرة لعاملة أهرامات الجيزة
عبد الله السعيد على رأسهم .. الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة المصري في الكونفدرالية
محافظات

محافظ الشرقية يطلق النسخة الأولى من مسابقة التميز التعليمي للمدارس المنتسبة لليونسكو

الشرقية
الشرقية
محمد الطحاوي

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إطلاق النسخة الأولى من مسابقة التميز التعليمي لعام ٢٠٢٦، تحت شعار «مدرستي نموذج للتراث والاستدامة»، والمخصصة للمدارس المنتسبة لليونسكو بمحافظة الشرقية، وذلك تحت إشراف الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، وبالتعاون مع وحدة اليونسكو بالمحافظة، وبالتزامن مع الإحتفال باليوم العالمي للتعليم الموافق ٢٤ يناير من كل عام.

أوضح محافظ الشرقية أن إطلاق المسابقة يأتي في إطار دعم المدارس المنتسبة لليونسكو، باعتبارها سفيرًا مجتمعيًا لتبنّي الممارسات البيئية المستدامة، والحفاظ على التراث الثقافي، وتعزيز دور التعليم في بناء الإنسان وترسيخ الهوية.

أكد المحافظ أهمية الدور الذي تقوم به المدارس المنتسبة لليونسكو في تبنّي الممارسات التعليمية والمجتمعية المستدامة، بما يسهم في غرس الوعي لدى النشء، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التنافس الإيجابي بين المدارس لتقديم نماذج متميزة في التعليم وخدمة المجتمع، مع توثيق التجارب الناجحة ونشرها للاستفادة منها وتعميمها، دعمًا لمسيرة التنمية المستدامة بالمحافظة.

ومن جانبها، أشارت المهندسة لبنى عبد العزيز، نائبة المحافظ، إلى أن إطلاق النسخة الأولى من جائزة التميز التعليمي يهدف إلى تحفيز المدارس على الالتزام بمعايير:

- التنوع الثقافي

- المواطنة العالمية

- التعليم من أجل التنمية المستدامة

فضلًا عن إبراز دور المدارس في ربط التراث الثقافي لمحافظة الشرقية بالاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافس الإيجابي بين المدارس لتقديم أفضل الممارسات التعليمية والمجتمعية، وتوثيق التجارب الناجحة ونشرها، بما يسهم في تنمية الوعي والحفاظ على الهوية الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠، وتماشيًا مع أجندة اليونسكو الدولية.

وفي سياق متصل، أوضحت الدكتورة رشا رأفت، مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية ووحدة اليونسكو بالمحافظة، أن المسابقة تنظمها الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية بالتعاون مع وحدة اليونسكو ومديرية التربية والتعليم، بهدف تنمية الوعي السياحي لدى أفراد المجتمع المحلي، والتعريف بتاريخ محافظة الشرقية العريق وإمكاناتها السياحية، وإبراز السلوكيات الإيجابية، بما يتماشى مع خطة تنمية الوعي السياحي.

وأضافت مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة ووحدة اليونسكو أن شروط ومعايير وجوائز وآليات المشاركة في المسابقة جاءت على النحو التالي:

أولًا: شروط المشاركة

تقديم مشروعات تدور حول:

الاقتصاد الأخضر

التعلم بالتراث

مع ضرورة الالتزام بتوثيق الأنشطة بالصور والفيديوهات والتقارير المكتوبة، وإشراك الطلاب والمجتمع المحلي في تنفيذ المشروعات.

ثانيًا: معايير التقييم

- تنفيذ الأهداف المتسقة مع معايير اليونسكو: ٤٠٪

- جودة مشروع الاقتصاد الأخضر: ٢٠٪

- جودة مشروع التعلم بالتراث: ٢٠٪

- التوثيق والمشاركة المجتمعية: ٢٠٪

ثالثًا: الجوائز

تحصل المدرسة الحاصلة على المركز الأول: درع تكريم المركز الأول وتحصل المدارس المتميزة الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى: شهادات تقدير، مع نشر مشروعاتها على الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية وتنظيم معرض لعرض المشروعات الفائزة والمتميزة

رابعًا: مواعيد التقديم ويبدأ التقديم بنهاية شهر فبراير، ويستمر حتى منتصف شهر مارس.

خامسًا: آلية التقديم

يقوم منسقو المدارس المنتسبة لليونسكو بمحافظة الشرقية بتقديم ملفات المشاركة إلى مديرية التربية والتعليم بالشرقية، على أن يتم عقد ورشة عمل تعريفية لشرح أهداف المسابقة وخطوات التقديم، علي أن يتم إتاحة رابط إلكتروني خلال الورشة التعريفية، تسهيلًا وتيسيرًا على المشاركين للتسجيل بالمسابقة.

الشرقية محافظ الشرقية مسابقة التميز التعليمي مدرستي نموذج للتراث الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية

