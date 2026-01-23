كهنة إيبارشية الشرقية والعاشر يعقد اجتماعه الدوري في كنيسة مارجرجس بالإخيوة

عقد مجمع كهنة إيبارشية الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، اجتماعهم الدوري في كنيسة الشهيد مار جرجس بقرية الإخيوة التابعة للإيبارشية، بحضور نيافة الأنبا مقار أسقف الإيبارشية.

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، وذلك بمناسبة تذكار مرور أربع سنوات على تدشين الكنيسة، أعقبها اللقاء الذي شهد مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

ومن الجدير بالذكر أن الكنيسة بُنيت بقرار من الملك فاروق في عام ١٩٤١م، واُسْتُخْرِج قرار إحلال وتجديد لها في عام ٢٠١١م، ودشّنها نيافة الأنبا مقار في يناير ٢٠٢٢م.