مصرع زوجين في حريق شقة بكفر الإشارة الزقازيق

لقى زوجان مصرعهما متأثرين بإصابتهن اثر نشوب حريق هائل داخل منزل مكون من ثلاثة أدوار والحريق في الطارق الثاني من العقار بمنطقة كفر الإشارة دائرة قسم ثان الزقازيق وتم نقل الجثث والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية اخطار من قسم شرطة ثان الزقازيق، يفيد ورود إشارة بنشوب حريق هائل داخل منزل مكون من ثلاثة أدوار والحريق في الدور الثاني من العقار بمنطقة كفر الإشارة.

وبالانتقال والفحص تبين تفحم جثتين داخل المنزل،وهما" هانى ا" ٤٤ عاما وزوجته" ايمان إ" ٣٨ سنة، إثر حريق نشب بشعلة البوتاجاز وتم الدفع بقوات الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.