الشرقية .. إنقاذ حياة 4 حالات تسمم بقرص الغلة بمستشفيات بلبيس والحسينية والإبراهيمية

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن أبطال صحة الشرقية نجحوا في إنقاذ حياة ٤ حالات تعرضت لتسمم حاد بعد تناول قرص الغلة (فوسفيد الألومنيوم) شديد الخطورة، وذلك داخل مستشفيات "بلبيس، والحسينية، والإبراهيمية" المركزية، بعد تعامل الفرق الطبية الفوري وبمنتهى الدقة مع الحالات طبقاً لبروتوكولات وزارة الصحة والسكان.

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن إنقاذ هذه الحالات يدل على كفاءة أداء الفرق الطبية بالمستشفيات المركزية وجاهزيتهم للتعامل مع حالات الطوارئ الخطرة، مؤكداً أن ما تحقق هو ثمرة العمل بروح الفريق الواحد بين الأطباء والتمريض والفنيين داخل مستشفيات المحافظة، مشيراً إلى أن التسمم بقرص الغلة من أخطر أنواع التسمم ويحتاج إلى سرعة تشخيص وتدخل علاجي فوري ومنظم، موجهاً بتكثيف التدريب والتعليم الطبي المستمر للكوادر الطبية، مع رفع الوعي والتثقيف الصحي للمواطنين بخطورة هذه المواد وضرورة التوجه الفوري لأقرب مستشفى عند الاشتباه في أي حالة تسمم.

أوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن فريق العناية المركزة للأطفال بمستشفى بلبيس المركزي نجح في إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر ١٤ عاماً بعد ابتلاعها قرص غلة، حيث حضرت في حالة حرجة تعاني من اضطراب بدرجة الوعي وترجيع مستمر، وتم التعامل الفوري معها، وإجراء الفحوصات اللازمة، وتطبيق بروتوكول علاج التسمم بفوسفيد الألومنيوم بدقة، حتى استقرت حالتها وتحسنت تدريجياً حتى خروجها من المستشفى بحالة جيدة.

كما نجح فريق العناية المركزة العامة بالمستشفى في إنقاذ حياة شاب يبلغ ٢٥ عاماً تم استقباله عن طريق الإسعاف وهو يعاني من اضطراب شديد في التنفس، وترجيع مستمر، وارتفاع حموضة الدم، وتم حجزه بالعناية المركزة ووضعه على مدعمات للقلب مع متابعة دقيقة لوظائفه الحيوية، حتى تحسنت حالته تماماً وغادر المستشفى بصحة جيدة.

وأوضح محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، أن مستشفى الحسينية المركزي استقبلت شاب يبلغ من العمر ٢٥ عاماً في حالة تسمم حاد بقرص غلة، يعاني من اضطراب بدرجة الوعي وترجيع مستمر، وعلى الفور تم تقديم الإسعافات الأولية واستدعاء فريق العناية المركزة، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتطبيق بروتوكول العلاج الكامل لحالات التسمم، حتى استقرت حالته وتماثل للشفاء وغادر المستشفى دون مضاعفات.

وأضاف مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، أن أطباء الاستقبال والعناية المركزة بمستشفى الإبراهيمية المركزي نجحوا في إنقاذ حياة شاب يبلغ ٢١ عاماً بعد تناوله حبة الغلة السامة، حيث وصل في حالة هبوط حاد بضغط الدم ونقص بالأكسجين وارتفاع شديد بحموضة الدم، وتم إدخاله العناية المركزة فوراً والتعامل معه طبقاً لبروتوكول وزارة الصحة، مع دعم وظائف القلب والتنفس حتى استقرت حالته وتحسنت بصورة ملحوظة، وخروجه من المستشفى بحالة جيدة.