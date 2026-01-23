محافظ الشرقية: حملة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات بمدينة الزقازيق| صور

قاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات على حرم الطريق، شملت شوارع طلبة عويضة ومنطقة حي المستشارين، مرورًا بـ طريق الرملية، وصولًا إلى طريق موقف المنصورة الجديد بمدينة الزقازيق، لإعادة الإنضباط للشارع، وتوفير بيئة آمنة لعبور المواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

ووجّه المحافظ رئيس مركز ومدينة الزقازيق برفع كافة الإشغالات والأرصفة المخالفة التي قام أصحاب المحال التجارية بالتعدّى بها علي حرم الطريق وتحرير المحاضر حيال المخالفين، مشددًا على عدم التهاون مع أي تكرار لتلك المخالفات.

وأمر المحافظ بتشكيل لجنة تضم إدارات التخطيط العمراني، والإدارة الهندسية، والمتابعة الميدانية بالمحافظة، وكذلك رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، تختص بمراجعة تراخيص العقارات الجاري إنشاؤها بمنطقة حي المستشارين، والتأكد من إلتزام أصحابها بالحصول على التراخيص القانونية، والإلتزام بالرسومات الهندسية، واستيفاء كافة الاشتراطات البنائية، وتحرير المحاضر اللازمة حيال غير الملتزمين.

وشدد المحافظ على تحرير محاضر فورية حيال أصحاب العقارات الذين يقومون بإلقاء مخلفات الهدم والبناء بالشوارع الجانبية، موجهًا بشن حملات نظافة مكبرة لرفع كافة مخلفات البناء والهدم من علي حرم الشوارع الجانبية لفتحها أمام حركة السيارات.

وأكد المحافظ أن الشارع حق أصيل للمواطن، ولن يُسمح بأي تعديات تعيق حركة المرور أو تؤثر على سلامة المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار تحقيق الانضباط العام، والقضاء على ظاهرة الإشغالات، والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات لأبناء الشرقية.