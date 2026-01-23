إزالة 39 حالة تعدٍّ بالبناء المخالف في الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ٢٨ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع.

وأوضح المحافظ أن الحملات المستمرة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية في اليوم الحادي عشر من المرحلة الأولى من الموجة أسفرت عن إزالة (٣٩) حالة تعدٍّ بالبناء المخالف عبارة عن إزالة (٣٠) حالة تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة ولاية «ري وصرف»، بمساحة فدان و(١٧) قيراطًا و(١٠) أسهم (١١١٦) مترا مربعا، بمراكز (الإبراهيمية – الحسينية – أولاد صقر – فاقوس – الزقازيق ) وإزالة (٩) حالات تعدٍّ على أراض خاصة بالأهالي بمساحة (٦) قراريط و(٢٢) سهمًا، بمراكز (بلبيس – فاقوس – أبو حماد – ههيا – الحسينية ).

كما أسفرت الحملة عن إزالة (١٩) حالة تعدٍّ تم رصدها بالمتغيرات المكانية، بمساحة (٢٦٨٤) مترا مربعا.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في استرداد «حق الشعب» وفرض سيادة القانون على الجميع، مطالبًا المواطنين المتعدين بسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.