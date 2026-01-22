الأنبا مقار يضع حجر أساس الكاتدرائية المرقسية بمدينة فاقوس بالشرقية | صور

وضع نيافة الأنبا مقار أسقف مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، أمس، حجر أساس الكاتدرائية المرقسية بمقر المطرانية في مدينة فاقوس، بحضور مجمع الآباء كهنة الإيبارشية وعدد من شعب الكنيسة.

وجرى العرف - عند بناء كنيسة جديدة - أن يتم وضع بعض المستندات التي توثق لزمن بناء الكنيسة والشخصيات الفاعلة وقت البناء، من بين هذه المستندات نسخة من الكتاب المقدس وصليب وصور لأوراق ملكية الأرض والتصريح الرسمي ببناء الكنيسة والرسومات الهندسية، إلى جانب العملات المحلية ونسخة من الصحف الصادرة يوم وُضع حجر الأساس وصور للأب البطريرك والأب الأسقف، وتوضع هذه الأشياء في الصندوق الخشبي الذي يتم وضعه داخل حجر الأساس.

ومن المقرّر أن يحمل المذبح الرئيسي اسم القديس مار مرقس الرسول والمذبح البحري اسم يوسف العفيف وموسى النبي، إذ عاش يوسف العفيف في مدينة الديدامون التي تبعد نحو عشرة كيلومترات عن مدينة فاقوس، كما وُلد موسى النبي على أرض مصر في أرض جاسان التي تقع ضمن نطاق بلاد الشرقية، أما المذبح القبلي، فسيُسمّى باسم العائلة المقدسة التي باركت أرض الشرقية خلال رحلتها المباركة في مصر.