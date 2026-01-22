قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فضل صوم الإثنين والخميس .. الإفتاء توضح
أشرف صبحى: الدولة المصرية تدعم المدرب الوطني.. وعلاقتنا بالأشقاء إيجابية
واشنطن.. تعليق إصدار جميع تأشيرات برنامج التنوع اللوتري الأمريكي
سعرها أكثر من 100 ألف جنيه| تحذير من عبوات مجهولة لعلاج سرطان الغدة الدرقية
12 رسالة لبناء الوعي والقيم.. شيخ الأزهر يخاطب الأطفال بكتاب تربوي في معرض الكتاب
الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7.. رابط رسمي
تزوج 3 مرات وعنده 8 أبناء .. أموال وممتلكات تشغل خلافات بين طبيب يعمل بالسعودية وذريته
حسام حسن: إمام عاشور اشتغلنا عليه والشناوي كان عنده ظروف وصلاح قدم أقصي مجهود
حسام حسن: وصلنا لنصف نهائي أمم افريقيا ومصر أحد أفضل 4 منتخبات قارية
«أبوريدة»: أشكر جهاز المنتخب وجميع اللاعبين.. وبرنامج إعداد قوي لـ كأس العالم
الأهلي يعلن ضم يوسف بلعمري رسميا
بالصور

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالمتابعة الميدانية للاطمئنان على انتظام سير الأعمال بالمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للعام الجاري ٢٠٢٥/٢٠٢٦، لدفع عجلة العمل وإزالة أي معوقات لتحسين مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين.

ومن جانبه تابع أحمد ضاحي، رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، انتظام سير أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بعدد من شوارع المدينة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ وبتكلفة إجمالية تقدر بـ ٥ مليون جنيه.

وأوضح رئيس المركز أنه جاري تقطيع الفيرما بحيي (عزبة عمران والإرشاد) ففي حي عمران شملت شوارع (العامر – الناظر – المصطفى)، استعداداً لتركيب بلاط الإنترلوك بإجمالي أطوال ٥ آلاف و٥٠٠ متر مسطح، بنسبة تنفيذ وصلت إلى ٧٠%، وبتكلفة إجمالية تقدر بـ ٢ مليون و٨٠٠ ألف جنيه.

وفي حي الإرشاد شملت شوارع (بنك التنمية – مسجد الرحمن – الباز)، استعداداً لتركيب بلاط الإنترلوك بإجمالي أطوال ٥ آلاف متر مسطح، بنسبة تنفيذ وصلت إلى ٨٠%، وبتكلفة إجمالية تقدر بـ ٢ مليون و٢٥٠ ألف جنيه.

شدد محافظ الشرقية على استمرار المحافظة في تنفيذ خطة تطوير الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن، وفتح محاور مرورية جديدة تُسهم في تسهيل حركة المواطنين وتوفير الوقت والجهد، مع الحرص على تقديم أفضل مستويات الراحة والخدمة.

الشرقية محافظ الشرقية رؤساء المراكز انتظام سير الأعمال بالمشروعات التنموية والخدمية

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

صورة أرشيفية

مأساة في الغربية.. شقيقان ينهيان حياة والدهما بسكين المطبخ بزفتى

ارسنال

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة.. تأهل أرسنال وبايرن ميونخ

ديانج

فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا

ترشيحاتنا

الذهب

حين يتخلى الذهب عن خموله.. مركب غير مسبوق يهز مسلمات الكيمياء| إيه الحكاية؟

كريستيانو رونالدو

25 مرة في التسلل.. سر تكرار سقوط كريستيانو رونالدو في الفخ؟

بدون زحام أو طوابير| خدمات بطاقات التموين المتاحة إلكترونيًا.. وهذه طريقة التحديث

بدون زحام أو طوابير| خدمات بطاقات التموين المتاحة إلكترونيًا.. وهذه طريقة التحديث 2026

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

