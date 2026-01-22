10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالمتابعة الميدانية للاطمئنان على انتظام سير الأعمال بالمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للعام الجاري ٢٠٢٥/٢٠٢٦، لدفع عجلة العمل وإزالة أي معوقات لتحسين مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين.

ومن جانبه تابع أحمد ضاحي، رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، انتظام سير أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بعدد من شوارع المدينة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ وبتكلفة إجمالية تقدر بـ ٥ مليون جنيه.

وأوضح رئيس المركز أنه جاري تقطيع الفيرما بحيي (عزبة عمران والإرشاد) ففي حي عمران شملت شوارع (العامر – الناظر – المصطفى)، استعداداً لتركيب بلاط الإنترلوك بإجمالي أطوال ٥ آلاف و٥٠٠ متر مسطح، بنسبة تنفيذ وصلت إلى ٧٠%، وبتكلفة إجمالية تقدر بـ ٢ مليون و٨٠٠ ألف جنيه.

وفي حي الإرشاد شملت شوارع (بنك التنمية – مسجد الرحمن – الباز)، استعداداً لتركيب بلاط الإنترلوك بإجمالي أطوال ٥ آلاف متر مسطح، بنسبة تنفيذ وصلت إلى ٨٠%، وبتكلفة إجمالية تقدر بـ ٢ مليون و٢٥٠ ألف جنيه.

شدد محافظ الشرقية على استمرار المحافظة في تنفيذ خطة تطوير الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن، وفتح محاور مرورية جديدة تُسهم في تسهيل حركة المواطنين وتوفير الوقت والجهد، مع الحرص على تقديم أفضل مستويات الراحة والخدمة.