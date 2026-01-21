بتكلفة 2 مليون جنيه.. افتتاح قسم العناية المركزة للأطفال الجديد بمستشفى أبو كبير

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، قسم العناية المركزة للأطفال الجديدة بمستشفى أبو كبير المركزي، والتي تم الإنتهاء من إنشاؤها وتجهيزها بتكلفة تقديرية بلغت ٢ مليون و٥٠٠ ألف جنيهاً، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني في إطار دعم المنظومة الصحية وتوفير خدمات طبية متميزة للأطفال،وذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والعميد ا.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظه والدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية، والدكتور إياد درويش مدير عام المستشفيات والدكتورة أميرة خلف مديرة مستشفى أبو كبير المركزي، والسيد عبد الرازق رئيس مركز ومدينة أبو كبير والنائب عبد الله لاشين عضو مجلس النواب.

وخلال الإفتتاح، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من وكيل وزارة الصحة حول أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي شهدها قسم العناية المركزة للأطفال، موضحًا أن القسم يضم ٤ أسرّة عناية مركزة مجهزة،وفقًا لأحدث المعايير الطبية ، بما يضمن تقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة للأطفال.

اكد وكيل وزارة الصحة أن القسم تم دعمه وتجهيزه بـ ٤ أجهزة مونيتور لمتابعة العلامات الحيوية، وجهازي تنفس صناعي، وجهازي رسم قلب، و٤ مضخات محاليل، و٤ سرنجات محاليل، إلى جانب كراش كامل وجهاز صدمات، فضلًا عن وحدة تنقية مياه متنقلة وماكينة غسيل كلوي، بما يتيح إجراء جلسات الغسيل الكلوي للأطفال داخل وحدة العناية المركزة، وذلك وفقًا لإشتراطات الجودة وسلامة المرضى ومكافحة العدوى، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، ويُعد نموذجاً مشرفاً للتكامل بين الدولة والمجتمع المدني لدعم القطاع الصحي والإرتقاء بمستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظة الشرقية.

اشار المحافظ الي أن افتتاح قسم العناية المركزة للأطفال بمستشفى أبو كبير المركزي يمثل إضافة نوعية للمنظومة الصحية، ويخدم مركز ومدينة أبو كبير والمناطق المحيطة مثمناً الدور الحيوي الذي تقوم به مديرية الشؤون الصحية في تطوير ورفع كفاءة المستشفيات الحكومية، والدعم المستمر من مؤسسات المجتمع المدني، والذي يسهم في توفير تجهيزات طبية حديثة ودعم الأقسام الطبية الحرجة، خاصة أقسام رعاية الأطفال.

وعقب الإفتتاح، إلتقى المحافظ بأحد المرضى المترددين على المستشفى، واستمع إلى مطالبه وشكواه، ووجّه وكيل وزارة الصحة بسرعة تلبية كافة احتياجاته على الفور، مؤكداً أن راحة المرضى تأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بمحافظة الشرقية.

وقبل مغادرته، حرص المحافظ علي الإطمئنان من وكيل وزارة الصحة ورئيس المركز علي انتظام سير العمل بمستشفى أبو كبير الجديدة مشدداً على ضرورة تذليل كافة العقبات أمام الشركة المنفذة، وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى، وليمثل إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية بمحافظة الشرقية.

جدير بالذكر ، أن مستشفى أبو كبير الجديد مُقام على مساحة إجمالية تبلغ ٧ آلاف متر مربع، ويضم مبنى رئيسيًا على مساحة ٣ آلاف و٦٥٠ مترًا مربعًا، ومبنى للغسيل الكلوي على مساحة ٧٥٠ مترًا مربعًا، ومبنى إستقبال على مساحة ٣٦٠ مترًا مربعًا، ومبنى لغرف القوى والمولدات على مساحة ٥٠٠ متر مربع، ومبنى إداري على مساحة ١٨٠ مترًا مربعًا، بالإضافة إلى خزانات مياه على مساحة ١٢٩ مترًا مربعًا بتكلفة إجمالية بلغت ٨٣٣ مليون و٧٩٨ ألف جنيهاً، ضمن الخطة الإستثمارية لوزارة الصحة والسكان،لتقديم خدمة صحية شاملة ومتطورة لأهالي محافظة الشرقية.