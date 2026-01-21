قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السفير محمد حجازي: سد النهضة عمل عدائي ومصر قادرة على حماية حقوقها المائية
السفير محمد حجازي : لقاء الرئيس السيسي وترامب مهم للغاية وذو دلالات استراتيجية | فيديو
الرئيس السيسي يجري مباحثات مع ترامب على هامش منتدى دافوس
العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟
الجيش الإسرائيلي يرفع حالة الاستنفار تحسبا لهجوم أمريكي وشيك على إيران
خبط راسها في الحيط.. أب ينهي حياة ابنته في إهناسيا ببني سويف
محمود حجازي يرد على اتهامات الاعتداء: إشاعة ومحضر كيدي لمنع سفر الطفل.. خاص
لتجنب الظلم وتشويه التاريخ.. خالد أبو بكر: تقييم أحداث 25 يناير يجب أن يتم بدقة «ساعة بساعة» |فيديو
غزة وسد النهضة ولبنان.. ماذا دار بين الرئيس السيسي وترامب في دافوس؟
تصريح للرئيس السيسي تصدر الإعلام الأمريكي.. وترامب يصفه بـ القائد العظيم| تفاصيل
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا
أستاذ أزهري يوضح كيفية التعامل مع الأبناء عند اكتشاف الإلحاد
بالصور

محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لإزالة التعديات ضمن أعمال الموجة الـ28

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

عقد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية إجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ٢٨ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية،وكذلك متابعه موقف كل من ملفات تقنين الأوضاع علي أملاك الدولة وموقف المتغيرات المكانية من رصد أي مخالفات جديدة والتعامل معها فورًا.

جاء ذلك عقب مرور الأسبوع الأول من الموجة الـ٢٨  لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بحضور اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد كجك السكرتير العام المساعد، واللواء وليد عنتر مساعد مدير أمن الشرقية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وممثلو جهات الولاية (الري – الزراعة – الطرق – السكة الحديد – هيئة الأوقاف)، إلى جانب مديري إدارات (حماية أملاك الدولة، الشئون القانونية، مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، المتابعة الميدانية، المتغيرات المكانية، التخطيط العمراني)، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

أكد المحافظ أن الدولة لا تدخر جهدًا في حماية حقوقها وحقوق المواطنين، وأي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة سيتم التعامل معها بكل حسم، من خلال التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية المعنية.

أشار المحافظ إلى أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، يتلقى بشكل يومي الموقف التنفيذي لنتائج حملات الإزالة على مستوى المراكز والمدن، لضمان تحقيق المستهدف من الموجة الـ28، مؤكدًا أن أي تقصير سيُقابل بإجراءات قانونية وإدارية رادعة.

وشدد المحافظ خلال الإجتماع علي عدم التهاون مطلقًا مع أي تعديات، مؤكداً ضرورة تنفيذ الإزالات الفورية في المهد، وسرعة الانتهاء من تنفيذ المستهدف بالكامل وفقاً للجداول الزمنية المحددة حتي لا يعرضوا أنفسهم للمسائلة القانونية.

 وجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من إجراءات تقنين أوضاع الجادين، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتشجيع الإستغلال الأمثل للأراضي في مشروعات تنموية تخدم أبناء المحافظة.

 اختتم محافظ الشرقية الإجتماع مؤكداً أن ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة يحظى بمتابعة شخصية منه، بالتنسيق المستمر مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، لما له من أهمية في الحفاظ على حقوق الدولة ودعم خطط التنمية المستدامة بالمحافظة.

الشرقية محافظ الشرقية المرحلة الأولى من الموجة الـ٢٨ لإزالة التعديات على التعديات على أملاك الدولة والأراضي

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

ياسمين عبد العزيز

كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

شوبير

شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي

الجامع الأزهر

الجامع الأزهر: حياة علي بن أبي طالب نموذج للشجاعة والمروءة

جامعة الأزهر

31 يناير.. نهاية التقديم على جوائز جامعة الأزهر للعام الأكاديمي 2025

دار الإفتاء

حقيقة كراهة قص الأظافر ليلاً ؟.. أمين الفتوى يوضح

بالصور

افتتاح قسم العناية المركزة للأطفال الجديد بمستشفى أبو كبير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لإزالة التعديات ضمن أعمال الموجة الـ28

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ميرنا جميل بملابس صيفية جريئة من ماليزيا

ميرنا جميل بملابس صيفية جريئة من ماليزيا
ميرنا جميل بملابس صيفية جريئة من ماليزيا
ميرنا جميل بملابس صيفية جريئة من ماليزيا

بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا

بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا
بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا
بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

