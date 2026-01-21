إزالة 15 حالة تعد بالبناء المخالف في الشرقية

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ٢٨ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع.

أوضح المحافظ أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية في تاسع أيام المرحلة الأولى من الموجة أسفرت عن إزالة (١٥) حالة تعدٍ بالبناء المخالف عبارة عن إزالة ٣ حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة ولاية "صرف" بمساحة (٢٠) قيراطًا و(٢٦٤) متر مربع بمركز الحسينية وإزالة ١٢ حالة تعدٍ على أراضي خاصة بالأهالي بمساحة (٧) قيراطًا و(٢) سهمًا بمراكز (بلبيس – فاقوس – الزقازيق – مشتول السوق – ههيا).

أكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في إسترداد "حق الشعب" وفرض سيادة القانون على الجميع، مطالبًا المواطنين المتعدين بسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية.