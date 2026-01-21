الشرقية.. إقامة معرض أثاث منزلي بالمجان بقرى صان الحجر

أكد أحمد عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية أنه تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي بالشرقية، نجحت جمعية الاورمان فى تنظيم معرض لتوزيع الأثاث المنزلى مجانًا بقاعة الماسة بمركز صان الحجر، وذلك لدعم أهالينا بقرى اللبشه والناصريه وقريه 16 والمساعيد وام اعفن بمركز صان الحجر.

اضاف وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالشرقية، أن تنظيم المعرض جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود لتقديم أوجه الخدمات والدعم للفئات الأكثر احتياجاً، والعمل على تحسين مستوى المعيشة وتوفير الحياة الكريمة لهم، وليجسّد اهتمام الدولة بالاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تقديم أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولى بالرعاية بما يضمن لهم مستقبلاً أفضل.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بأن المعرض شارك فى تنظيمه أكثر من 20 متطوع، وقدم "أجهزة منزلية معمرة "، أنتريهات ، صالونات ، بوتاجازات، أسطوانات غاز، ثلاجات، غسالات أتوماتيك، سجاد، غرف نوم، مكاتب، مراتب ، مفروشات"، مجانًا والتى تكفى لتلبية احتياجات أكثر من(250) أسرة.

وأشار شعبان إلى أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى الشرقية تقوم برصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد ان هذه الاسر تفتقر الى فرص عمل، وأن ظروف معيشة هذه الاسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.

اختُتمت الفعالية بتوزيع الملابس الجديدة وسط أجواء مبهجة رسمت البسمة على وجوه الأسر غير القادرة، في مشهد يعكس تكامل جهود الدولة ومؤسساتها لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز العدالة الاجتماعية.