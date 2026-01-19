مجازاة 67 عاملا مقصرا بالمنشآت الخدمية بالشرقية

قرر محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، مجازاة 67 عاملا مقصرا بالمنشآت الخدمية بمراكز "الزقازيق ومنيا القمح وأبو حماد ومشتول السوق و فاقوس و ههيا و منيا القمح والقنايات و أبو كبير وديرب نجم".

وأوضح المحافظ، في بيان اليوم /الاثنين/، أن العقوبات تنوعت ما بين الخصم من الأجر، والغرامات وإحالة بعضهم إلى النيابة الإدارية وإعفاء البعض الأخر كلٌّ، وفقًا لما انتهت إليه التحقيقات.

وأكد المحافظ أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وللحفاظ على الانضباط الإداري وحُسن سير العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظة، لافتاً إلى أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون مع أي تقصير إداري، وأن المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل وتحقيق الانضباط الوظيفي.