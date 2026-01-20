محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة بالزقازيق | صور

قاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية صباح اليوم حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من علي حرم شارع البوسطة بمدينة الزقازيق بمشاركة سيارات الرفع الهيدروليكية ولوادر ومعدات رئاسة كلا من "مركز الزقازيق وحيي أول وثان وههيا والقنايات"، وذلك في إطار تضافر جهود الجهاز التنفيذي بالمحافظة على تحقيق الإنضباط للشوارع وتوفير عبور آمن للمواطنين.

وخلال الحملة ، أمر المحافظ رئيس حي أول الزقازيق بإزالة كافة التندات والوصلات الكهربائية المخالفة، وكذلك رفع البضائع المفترشة علي الأرصفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل من يخالف القانون مشدداً على عدم التهاون في حالة تكرار نفس المخالفات.

كما كلف المحافظ رئيس حي أول الزقازيق بمراجعة موقف التراخيص الممنوحة لكافة المحال التجارية وكذلك مراجعة عدادات الكهرباء بها وتحرير محاضر سرقة للكهرباء في حالة ثبوت المخالفة.

تلاحظ له قيام أصحاب المحال بغلق الممرات بين العمارات وذلك بافتراش بضائعهم بها ليأمر المحافظ بإزالة كافة تلك الأشغالات واعاده فتحها مره اخرى أمام حركة المواطنين.

أكد المحافظ أن الشارع ملك للمواطن وهذه الحملات هدفها تحقيق الإنضباط للشوارع والقضاء على ظاهرة الإشغالات والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات لأبنائها.

كما إلتقى المحافظ ببعض المواطنين بالشارع الذين عبروا عن سعادتهم بلقائه خلال جولته الميدانية مشيدين بجهوده في القضاء على التعديات والإشغالات التي تعوق حركة المارة، وحرصه الدائم علي التعرف علي المشاكل التي يعانون منها وإيجاد حلول عاجلة لها.