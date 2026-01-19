مياه الشرب بالشرقية تنفذ حملات للتوعية المائية بقرى مركز الزقازيق

اكد اللواء أ.ح مهندس محمد عثمان محمد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية أن الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة قامت بتنفيذ حملات وندوات توعوية بقرى مركز الزقازيق مستهدفة كافة الفئات لرفع الوعي المائي والبيئي تضمنت تلك الأنشطة حملات طرق أبواب للوصول لربات الأسر بالمنازل، وحملات توعية مباشرة مع المواطنين؛ للحث على أهمية ترشيد استهلاك المياه، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحى، وكذلك التوعية بمخاطر الوصلات الخلسة.

أشار رئيس الشركة إلى أنه تم عمل استطلاع رأى المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتوزيع بروشورات تحمل عدداً من الرسائل التوعوية.

كما قام فريق التوعية بالتعريف بالقطع الموفرة للمياه، وأهميتها في ترشيد الاستهلاك، وتخفيض قيمة الفاتورة، وقنوات التواصل المختلفة مع الشركة، والتي تشمل الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية والخط الساخن ١٢٥ لاستقبال الشكاوى والاستفسارات.

وأكد أنه تم تنفيذ ندوات بالمساجد والمصالح الحكومية بجانب تنفيذ ورش لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة لصيانة وإصلاح السباكة التالفة وتطبيقها عمليا

وأضاف بأنه قد تم تنفيذ أنشطة بالمدارس ورياض الأطفال ومراكز الشباب لغرس المفاهيم التوعوية بأهمية ترشيد استهلاك المياه لدى النشئ وذلك بتنفيذ ورش رسم وتلوين، وألعاب تفاعلية، ومسرح عرائس، بالإضافة إلى توزيع مطبوعات للتوعية المائية، والتعريف بالسلوكيات الصحيحة في استخدام المياه، والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي.