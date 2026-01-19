جامعة الزقازيق توافق على بروتوكول استكمال مستشفى الطوارئ وصرف حافز 2000 جنيه لجميع العاملين

ترأس الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق مجلس الجامعة الطارئ اليوم لمناقشة عدد من الملفات الحيوية ذات الأهمية القصوى وبحضور الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة حنان النحاس نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات.

وخلال الاجتماع وافق مجلس الجامعة على إقرار بروتوكول استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بمستشفى الطوارئ بالجامعة، وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في خطوة تعكس حرص الجامعة على سرعة الانتهاء من المشروع ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة، بما يسهم في تعزيز قدرة المستشفى على استقبال الحالات الحرجة وتقديم خدمة طبية متكاملة لأبناء محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة.

كما وافق المجلس على منح حافز إثابة بقيمة 2000 جنيه عن الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026، وذلك لكافة العاملين بالجامعة، تقديرًا لجهودهم المبذولة ودورهم الفاعل في دعم العملية التعليمية والإدارية، وتحفيزًا لهم على مواصلة العطاء وتحقيق أعلى مستويات الأداء المؤسسي.

جدير بالذكر أن القرارات الصادرة عن المجلس تأتي في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى دعم العاملين بها، والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والطبية، وتعزيز دور الجامعة كمؤسسة وطنية رائدة في خدمة المجتمع المحلي وتحقيق التنمية المستدامة بمحافظة الشرقية.