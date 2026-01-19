تموين الشرقية يُحرر 766 محضرا ضد أصحاب مخابز ومحال تجارية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على ضرورة استمرار تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية لضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها.

قال المحافظ: لن أسمح بالمساس بحقوق المواطنين، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

من جانبه أوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية أن الأجهزة الرقابية بالمديرية شنت حملات تفتيشية مكثفة على المخابز والأنشطة التجارية بنطاق المحافظة خلال الفترة من 11/ ١ / ٢٠٢٦ إلى ١٧ / ١ / ٢٠٢٦، وأسفرت تلك الجهود على مدار الإسبوع الماضى، عن تحرير (٧٦٦) محضراً تموينياً متنوعاً.

واضاف أنه تم تحرير (٥٣٦) محضراً ضد أصحاب المخابز البلدية و السياحية و المطاحن لقيام أصحابها بمخالفات متنوعه منها: نقص وزن رغيف الخبز ،انتاج خبر مخالف للاشتراطات والمواصفات التموينية ،توقف المخبر عن الإنتاج بدون عذر ،مخابز تعمل بدون ترخيص وقضايا متنوعة.

كما تم تحرير (٢٣٠) محضراً حيال أصحاب المحال التجارية و التفتيش على السلع الغذائية و غير الغذائية لقيام أصحابها بمخالفات متنوعة و قضايا متنوعة.

وأكد محافظ الشرقية أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لضبط الأسواق وتحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين، مشدداً على ضرورة استمرار الحملات اليومية والتأكد من الإلتزام بالقوانين التموينية ، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.