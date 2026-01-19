بيهزر.. القبض على المتهم بتحريض كلب لعقر عامل بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بتحريض الكلب الخاص به للتعدى على آخر وتعريض حياته للخطر بالشرقية.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد "المجنى عليه" الظاهر بمقطع الفيديو (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق)، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 14الجارى وحال تواجده بمحل عمله بأحد المحال التجارية الكائنة بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، قام نجل مالك المحل بتحريض الكلب الخاص به للهجوم عليه وعقره بقصد اللهو "دون حدوث إصابات".



أمكن ضبطمرتكب الواقعة (مقيم بدائرة القسم)، وبحوزته الكلب المستخدم فى التعدى، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

