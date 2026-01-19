إحالة سائق للنيابة لتجاوز السرعة القانونية في الوادي الجديد

استمرارًا لجهود متابعة منظومة التتبع للسيارات الحكومية، والتزام السائقين بالسرعات القانونية المقررة؛ حفاظاً على الأرواح والممتلكات العامة.

قرّر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إحالة أحد السائقين للنيابة العامة لمخالفة السرعة المقررة، بناء على تقرير منظومة التتبع والذي أشار إلى تجاوز السرعة ١٦٥كم / الساعة، ما أدى إلى وقوع حادث فجر اليوم وإنقلاب إحدى السيارات الحكومية.

وتُهيب المحافظة بجميع السائقين الالتزام بالسرعات المقررة، وفي حال المخالفة سيتم إحالة المخالفين للنيابة العامة و تحمّل تكلفة التلفيات.