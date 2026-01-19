في يوم واحد.. مصرع سيدتين بمركز السادات سقطا من أدوار عليا بالمنوفية

لقيت سيدتان مصرعهما عقب سقوطهما من أدوار عليا في مركز السادات في محافظة المنوفية في يوم واحد.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة السادات بمصرع سيدتين سقطتا من أدوار عليا في حوادث متفرقة بمركز السادات.

بالانتقال تبين سقوط أول سيدة اثناء قيامها بنشر الغسيل سقطت من الطابق الخامس بمساكن الأوقاف وتم نفي الشبهة الجنائية وتم نقل الجثمان إلي المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.

كما لقيت سيدة مصرعها سقطت من شرفة منزلها عقب اختلال توازنها وتم نفي الشبهة الجنائية عن زوجها حيث تبين عدم وجوده في المنزل اثناء سقوطها.

فيما تم تحرير محاضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.