قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شركة صينية كبرى تعتزم دعم فاكسيرا بإنتاج لقاح مكورات الالتهاب الرئوي
تعاون مصري - كوري لتوطين إنتاج اللقاحات
ذعر في إسرائيل بعد إصابة 41 رضيعا بالاختناق بمادة كيميائية خطرة
قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
أهداف لا تنسى ومشاهد خالدة.. أجمل 5 أهداف في إقصائيات أمم أفريقيا 2025
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا
الشيوخ يوافق نهائيا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية
مدبولي : توجيهات رئاسية بالبدء في إنشاء مدينة العاصمة الطبية
المتهم بقتل صغار المنوفية الثلاث يمثل جريمته في حراسة أمنية مشددة
مدمن يشعل النيران في ضريح بنجع حمادي
تصاعد جرائم قتـ.ـل الأطفال يهز المجتمع | وطبيب نفسي: اضطرابات وأزمات نفسية متراكمة
وزير الخارجية: تدشين المزيد من جمعيات الصداقة البرلمانية الدولية مع مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

غدر بصاحبه.. القصة الكاملة لمقتل 3 صغار على يد صديق والدهم في المنوفية

جنازة الاطفال الثلاثة
جنازة الاطفال الثلاثة
كتبت مروة فاضل

سيطرة حالة من الذهول والحزن على أهالى قرية الراهب ، أثناء تشييع جنازة الأطفال الـ 3 ، الذين لقوا مصرعهم على يد صديق والدهم بكل وحشيه الذي غدر بصديقه وقتلا أطفاله.

حبس المتهم 

قررت نيابة المنوفية حبس المتهم بقتل ٣ صغار بقرية الراهب بمركز شبين الكوم، 4 أيام علي ذمة التحقيقات. 

اعتراف المتهم بقتل الاطفال

جاء ذلك عقب اعترافه بقتل الشقيقين جنه وعبد الله وبنت عمهم مكة عقب خنقهم بايشارب والقاءهم داخل منزل مهجور بالقرية. 

جنازة الاطفال

وشيع العشرات من اهالي قرية الراهب التابعة لمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية جثامين صغار القرية شقيقان ونجلة عمهم ضحايا خيانة الصديق لوالدها. 

كما ردد الأهالي العديد من العبارات أثناء وصول الجثامين ومنها “ حسبي الله ونعم الوكيل” مع دعوات بالصبر لأسر الصغار المتوفيين. 

القبض علي المتهم بقتل الصغار

وألقت قوات أمن المنوفية القبض علي المتهم بقتل الصغار الثلاثة أطفال قرية الراهب بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية. 

استدرج الأطفال الثلاثة وتعدي عليهم بقطعه قماش وخنقهم حتي الموت

اعترف المتهم بقتل أطفال قرية الراهب بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية بقتل الأطفال الثلاثة اثنين أشقاء ونجله عمهم. 

وادلي المتهم باعترافات تفصيلية حيث استدرج الأطفال الثلاثة وتعدي عليهم بقطعه قماش وخنقهم حتي الموت انتقاما من والدهم .

 وقالت عمة الأطفال، أن الأطفال الثلاثة أولاد عم وهم جنة ٦ سنوات وشقيقها وعبد الله ٣ سنوات ونجلة عمهم مكة ٦ سنوات، وخرجوا لتلقي درس خصوصي وغاب الأطفال لمدة ساعتين. 

وتابعت أنه تم البحث عن الأطفال وعثر عليهم مخنوقين بايشارب وشال وتم القائهم داخل منزل مهجور بالقرية. 

وتم تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

https://youtube.com/shorts/eL5YMAs1LwU

اطفال الراهب المنوفية مقتل 3 اطفال غدر بصديقة النيابة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

منتخب السنغال

تعدي بالألفاظ وانسحاب المدرب.. خناقة في المؤتمر الصحفي بعد نهائي أمم أفريقيا

أحمد موسي

أحمد موسي يهاجم وليد الركراكي: مدرب فاشل وأضاع البطولة على المغرب

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

منتخب السنغال

مدرب السنغال يعتذر: لحظة غضب دفعتني لطلب خروج اللاعبين

منتخب السنغال

مكافأة 10 ملايين دولار لمنتخب السنغال بعد التتويج بكأس أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

بابي ثياو مدرب السنغال

الاتحاد السنغالي يطعن علي إيقاف مدربه ويؤكد: الانسحاب قرار صحيح

منتخب السنغال

رقم قياسي تاريخي لمنتخب السنغال بعد التتويج بلقب أمم أفريقيا 2025

جماهير السنغال

إيقاف وغرامة وحرمان من المونديال.. عقوبات قاسية ضد السنغال فى أحداث نهائي الكان

بالصور

الفلفل الحار.. لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

4 محركات.. BMW تطرح سيارة iX3 M الكهربائية

BMW iX3 M
BMW iX3 M
BMW iX3 M

مايان السيد تخطف الأنظار بالقطيفة الأزرق من joy awards

مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards
مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards
مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards

سعره يقترب من 805 آلاف جنيه.. شاهد فستان يسرا الذهبي في Joy Award

يسرا
يسرا
يسرا

فيديو

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

الإعلامي عمروأديب

عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد