تحقيقات وملفات

جريمة أطفال المنوفية.. رحلة تحفيظ القرآن تنتهي بجريمة داخل منزل مهجور

الضحايا أطفال المنوفية
الضحايا أطفال المنوفية
رنا أشرف

في واحدة من أبشع الجرائم الإنسانية التي هزت الرأي العام وأثارت موجة واسعة من الغضب والحزن، استيقظ أهالي قرية الراهب التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية على فاجعة مأساوية، بعدما تحولت رحلة يومية بريئة لتحفيظ القرآن الكريم إلى نهاية دامية لثلاثة أطفال أشقاء، عثر عليهم جثثًا هامدة داخل منزل مهجور في ظروف غامضة.

الأطفال الثلاثة، الذين اعتادوا الخروج في توقيت ثابت لحضور درس تحفيظ القرآن، غادروا منزلهم كعادتهم دون أن يعلموا أن تلك الخطوات ستكون الأخيرة في حياتهم، قبل أن تنقطع أخبارهم وتبدأ رحلة بحث انتهت بالعثور على جثامينهم داخل منزل مهجور، في مشهد أصاب الأهالي بحالة من الذهول والانهيار.

تفاصيل الساعات الأخيرة قبل قتل أطفال الراهب| شاهد عيان: المتهم لعب مع الضحايا أثناء توجههم إلى درس القرآن.. وشارك في البحث عنهم بعدما نفذ جريمته

وقال أحمد حسين، جار أسرة الأطفال بالقرية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن الأطفال الثلاثة مكة (4 سنوات)، جنى (7 سنوات)، وعبدالله (7 سنوات)، خرجوا من منزلهم في توقيت معتاد، متجهين إلى درس تحفيظ القرآن، الذي يبعد عن منزلهم قرابة 500 متر فقط، مشيرًا إلى أن خروجهم لم يكن يثير أي قلق، خاصة أنهم اعتادوا الذهاب والعودة بمفردهم.

وأضاف أحمد حسين، أن الأطفال أثناء سيرهم مروا على منزل المدعو محمود جابر، وهو أحد معارف والدهم، وكان معتادًا التردد على منزل الأسرة والجلوس معهم، مؤكدًا أنه في ذلك اليوم قابل الأطفال في الطريق، وتوقف الطفل عبدالله الذي كان يكن له محبة  ولعب معه لدقائق قليلة، قبل أن يواصل الأطفال طريقهم نحو درس التحفيظ.

وأوضح جار الأسرة، أن محمود جابر غادر المكان خلف الأطفال، وسلك شارعًا فرعيًا جانبيًا ليتمكن من قطع الطريق عليهم، ثم اختفى عن نطاق كاميرات المراقبة، لافتًا إلى أن الأطفال لم يصلوا إلى درس التحفيظ من الأساس.

ساعات بحث مرعبة بمشاركة أهالي القرية عن الأطفال الثلاثة
 

وأشار أحمد حسين إلى أن المحفظة قامت بالاتصال بوالدة الأطفال بعد تأخرهم، وأبلغتها بعدم حضورهم، وهو ما أثار حالة من الذعر داخل الأسرة، لتبدأ بعدها عمليات بحث موسعة شارك فيها أهالي القرية بالكامل.

وتابع: «والد الأطفال أخبر محمود جابر بالبحث معهم عن أبنائه، باعتباره صديقه واستمر البحث لساعات، قبل أن يقترح محمود بنفسه التوجه إلى منزل قديم تابع لجدته».

انهيار الأب لحظة العثور على الجثامين واعتداءه على المتهم


وأكد أحمد حسين، أنه عند دخول المنزل القديم، فوجئ الأب بالعثور على أطفاله الثلاثة جثثًا هامدة، بعدما تم شنقهم باستخدام طرح، مضيفًا أن والد الأطفال انهار فور رؤيتهم واعتدى على محمود بالضرب، قبل وصول قوات الشرطة إلى مكان الواقعة.

وذكر جار الأسرة أن المدعو محمود جابر معروف بسوء السمعة داخل القرية، وله سجل سابق في إثارة المشكلات، وكان دائم التسبب في أزمات لأشقائه الكبار، كما أشار إلى انه قام بقطع أذن الطفلة مكة من أجل سرقة الحلق والدم الذي وجد على الجثة كان دم آذنها.

واختتم أحمد حسين تصريحاته مؤكدًا أن ضباط المباحث قاموا بتفريغ كاميرات المراقبة، والتي أظهرت أن آخر مشهد للأطفال كان برفقة محمود جابر، مشددًا على أن التحقيقات لا تزال جارية، وستكشف خلال الأيام المقبلة الدوافع الحقيقية وراء الجريمة.


 

مقتل ٣ أطفال بالمنوفية أطفال قرية الراهب قرية الراهب مقتل أطفال قرية الراهب أطفال المنوفية

