المتهم استخدم إيشارب.. عم أطفال المنوفية يكشف اللحظات الأخيرة قبل الواقعة

أكد هاني عبد الغفار، عم أطفال المنوفية الـ3 المقتولين على يد شخص انتقاما من والدهم، على أن المتهم قام بخنقهم باستخدام إيشارب، ثم شارك في البحث عنهم مع الأهالي لإبعاد الشبهات عنه.

البحث عن الأطفال

وأضاف هاني عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2 تقديم نهال طايل أن المتهم كان موجودًا مع الأهالي أثناء البحث عن الأطفال بعد تأخرهم عن العودة، لافتًا إلى أن إحدى السيدات بالشارع أكدت أن المتهم كان آخر شخص شوهد الأطفال معه، وهو ما دفع الأهالي لملاحقته فورًا.

عم أطفال المنوفية

وتابع عم أطفال المنوفية: «المتهم حاول الهرب بعد سماعه الحديث عنه، إلا أن الأهالي تمكنوا من الإمساك به، وفي الوقت نفسه كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت البلاغ، لتصل المباحث وتلقي القبض عليه

واختتم قائلا: «أهله طبعاً محدش منهم جه خالص، أصلها مش حادثة سيارة ولا بتاع ده جريمة قتل يعني مدبرة ف احنا لسه إنا لسه في النيابة كلنا في النيابة وفي اللي في البلد بس لسه تصريح الدفن مطلعش كدة يعني».