صديق أبوهم .. القبض علي المتهم بقـ.ـتل صغار المنوفية الثلاثة

ألقت قوات أمن المنوفية القبض علي المتهم بقـ.ـتل الصغار الثلاثة أطفال قرية الراهب بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية.

أكد مصدر رسمي أن المتهم صديق والد الطفلين الأشقاء جنة وعبد الله وقتلهم بدافع الانتقام من والدهم وكان معهم نجلة عمهم الصغيرة.

وكان الأطفال الثلاث في طريقهم إلي الدرس وتغيبوا لمدة ساعتين وبالبحث تم العثور عليهم مخنوقين وتم القاءهم في منزل مهجور بالقرية.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطارا من رئيس مباحث شبين الكوم بمقتل ٣ أطفال في ظروف غامضة بقرية الراهب.

بالانتقال تم العثور علي جثامين الـ ٣ أطفال مخنوقين داخل منزل مهجور بالقرية.

وقالت عمة الأطفال، أن الأطفال الثلاثة أولاد عم وهم جنة ٦ سنوات وشقيقها وعبد الله ٣ سنوات ونجلة عمهم مكة ٦ سنوات، وخرجوا لتلقي درس خصوصي وغاب الأطفال لمدة ساعتين.

وتابعت أنه تم البحث عن الأطفال وعثر عليهم مخنوقين بايشارب وشال وتم القائهم داخل منزل مهجور بالقرية.

أوضحت عمة الأطفال، أنهم يشكون في أحد الأشخاص وكان يبحث معهم وتم ضبطه للتحقيق معه في النيابة.

وتم تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.