مخنوقين ومرمين بمنزل مهجور.. حكاية 3 أطفال قٌتـلوا داخل قرية بالمنوفية

تسيطر حالة من الحزن بين أهالي قرية الراهب بمركز شبين الكوم عقب مقتـل ٣ أطفال اثنين أشقاء ونجلة عمهم، في ظروف غامضة.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطارا من رئيس مباحث شبين الكوم بمقتل ٣ أطفال في ظروف غامضة بقرية الراهب.

بالانتقال تم العثور علي جثامين الـ ٣ أطفال مخنوقين داخل منزل مهجور بالقرية.

وتكثف مباحث المنوفية من جهودها لكشف غموض العثور علي جثامين الأطفال.

وقالت عمة الأطفال، أن الأطفال الثلاثة أولاد عم وهم جنة ٦ سنوات وشقيقها وعبد الله ٣ سنوات ونجلة عمهم مكة ٦ سنوات، وخرجوا لتلقي درس خصوصي وغاب الأطفال لمدة ساعتين.

وتابعت أنه تم البحث عن الأطفال وعثر عليهم مخنوقين بايشارب وشال وتم القائهم داخل منزل مهجور بالقرية.

وأوضحت عمة الأطفال، أنهم يشكون في أحد الأشخاص وكان يبحث معهم وتم ضبطه للتحقيق معه في النيابة.

وتم تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.