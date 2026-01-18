قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بعد واقعة العربي بالمنوفية.. استبعاد رئيس اللجنة وتحويل واضع الامتحان للشئون القانونية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية استبعاد رئيس لجنة بإدارة السادات التعليمية بعد واقعة أمس لتصوير امتحان أسئلة مادة اللغة العربية بامتحان الشهادة الإعدادية دور يناير 2026 ، وحرمانه بشكل نهائي من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات مع توقيع الجزاء عليه بخصم شهرين من راتبه.

وذلك بعد قيامه بتصوير أسئلة مادة امتحان اللغة العربية من خلال الهاتف المحمول لأحد الطلاب وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن بعد انتهاء التحقيقات ،  جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور محمد صلاح مدير مديرية التربية والتعليم وذلك للوقوف على انتظام سير الامتحانات.

وبشأن ما تم تداوله بشأن صعوبة امتحان مادة اللغة العربية ، قرر محافظ المنوفية إحالة  واضع الامتحان للشئون القانونية لاتخاذ الاجراءات اللازمة وإلغاء درجات النقاط الخلافية في أسئلة الاختيار من متعدد ، على أن يتم توزيع درجاتها على باقي الاسئلة مراعاة لمصلحة الطلاب وتحقيق لمبدأ تكافؤ الفرص بينهم .

وأكد أبو ليمون أنه لا تهاون في كل ما يخص سير العملية التعليمية وعملية الامتحانات ، وانه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حيال من تسول له نفسه الإهمال أو التقصير أو الإضرار عمدا بمستقبل أبنائنا الطلاب ، تأكيدا علي مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.

