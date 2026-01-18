بسبب عيد الغطاس.. تأجيل محاكمة قاتل عروسه في المنوفية

قررت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية تأجيل محاكمة الزوج قاتل عروسه في المنوفية، وذلك بسبب أعياد الأقباط وعيد الغطاس حيث لم يصل المتهم اليوم إلي المحكمة.

وأكد مصدر أن التأجيل إداري وسيتم نظر القضية من القاضي وتأجيلها حتي موعد آخر للنظر فيها وحضور المتهم.

وكانت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية قد حددت اليوم أولى جلسات محاكمة الزوج قاتل زوجته “عروس المنوفية”.

جاء ذلك بعد توجيه تهمة القتل لزوجته عروس المنوفية بعد 4 أشهر من الزواج

وأكد محامي عروس المنوفية، أن نص التقرير الصفة التشريحية اكد وجود كسر في عظمة القص الخاصة بالقفص الصدري نتيجك تعرض المجني عليها لضربات قوية ومتتالية بالقدم علي منطقة الصدر.

وتابع أن التقرير، أكد أن الضرب أدى إلى نزيف بالرئتين ونزيف بالمخ وتوقف التنفس مما أدى إلى توقف عضله القلب وركلات قوية بمنطقة البطن مما أدى إلى إجهاض المجني عليها.

وأوضح، محامي عروس المنوفية، أن القيد والوصف جناية قتل عمد مقترنة بجناية الإجهاض وطبقا للقانون فإن عقوبة المتهم هي الإعدام شنقا.

وكان اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من مركز شرطة قويسنا، بقيام زوج بقتل زوجته بقرية ميت بره التابعة للمركز.

بالانتقال تبين قيام شاب بقتل زوجته بعد 4 أشهر من الزواج.

فيما انتقلت قيادات المباحث والشرطة لمتابعة الحادث وكشف تفاصيل الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.