في ظروف غامضة.. العثور على جثامين 3 أطفال في المنوفية

تكثف قوات أمن المنوفية من جهودها لكشف غموض العثور علي جثامين ٣ أطفال اثنين أشقاء وابنة عمهم مخنوقين داخل أرض فضاء بأحد قري مركز شبين الكوم.

وأكد أهالي القرية، أنه تبين اختفاء الأطفال منذ ساعتين وبالبحث عنهم عثر على الأطفال الأشقاء وابنة عمهم مخنوقين داخل أرض فضاء بقرية الراهب.

وتابع الأهالي، أن الأطفال هم جنة سعيد عاطف وشقيقها عبد الله وابنة عمها مكة أشرف، واختفوا منذ ساعتين وتم البحث عنهم.

وأوضح الأهالي أنه تم العثور علي جثامين الأطفال مخنوقين داخل أرض فضاء في ظروف غامضة.

فيما تباشر قوات الأمن من جهودها لكشف غموض العثور علي جثامين الأطفال في ظروف غامضة.