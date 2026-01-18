قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مستأجري الإيجار القديم.. 3 شروط تحسم أحقية السكن البديل
البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
وزير قطاع الأعمال: الانفتاح على الشراكة مع القطاع الخاص لتعميق التصنيع المحلي
نصب إلكترونى.. سقوط عصابة استولت على أموال المواطنين بزعم توزيع أرباح مالية
خرج من المطار واختفى .. الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف شخص أجنبي
لحماية أكثر من 22 مليون نخلة .. «الزراعة»: جهود مكثفة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء
عملها كشف عذرية وموتها من الجوع.. خال فتاة قنا يكشف كواليس صادمـ ـة عن مقـ ـتلها: أبوها عـ ـذبها 4 شهور
في جنازة مهيبة.. تشييع جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا تسرب الغاز ببنها
الوادي الجديد تستعد لتنفيذ أكبر محطة توليد كهرباء من الرياح و الشمس
تأجيل قضية عروس المنوفية إلى 15 فبراير لحضور المتهم
أبلغت عن الديلر.. تفاصيل ضبط أجنبية بحوزتها مخدرات بـ3 ملايين جنيه بمطار القاهرة
محافظات

ضبط "ملاحظة" لتصويرها امتحان مادة الدراسات الاجتماعية في المنوفية

وكيل تعليم المنوفية
وكيل تعليم المنوفية
مروة فاضل

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية، عن ضبط ملاحظة امتحانات قامت بتصوير امتحان مادة الدراسات الاجتماعية بأحد لجان مركز الشهداء. 

حيث تم إحالة الواقعة إلي الشؤون القانونية لاتخاذ اللازم. 

وسادت حالة من الاستياء بين الطلاب وأولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية لصعوبة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية. 

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قد قرر استبعاد رئيس لجنة بإدارة السادات التعليمية بعد واقعة أمس لتصوير امتحان أسئلة مادة اللغة العربية بامتحان الشهادة الإعدادية دور يناير 2026 ، وحرمانه بشكل نهائي من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات مع توقيع الجزاء عليه بخصم شهرين من راتبه.

 وذلك بعد قيامه بتصوير أسئلة مادة امتحان اللغة العربية من خلال الهاتف المحمول لأحد الطلاب وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن بعد انتهاء التحقيقات ،  جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور محمد صلاح مدير مديرية التربية والتعليم وذلك للوقوف على انتظام سير الامتحانات.

وبشأن ما تم تداوله بشأن صعوبة امتحان مادة اللغة العربية ، قرر محافظ المنوفية إحالة  واضع الامتحان للشئون القانونية لاتخاذ الاجراءات اللازمة وإلغاء درجات النقاط الخلافية في أسئلة الاختيار من متعدد ، على أن يتم توزيع درجاتها على باقي الاسئلة مراعاة لمصلحة الطلاب وتحقيق لمبدأ تكافؤ الفرص بينهم .

وأكد أبو ليمون أنه لا تهاون في كل ما يخص سير العملية التعليمية وعملية الامتحانات ، وانه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حيال من تسول له نفسه الإهمال أو التقصير أو الإضرار عمدا بمستقبل أبنائنا الطلاب ، تأكيدا علي مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.

محافظة المنوفية أخبار محافظة المنوفية المنوفية تعليم المنوفية الشهادة الإعدادية

