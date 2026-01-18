تأجيل قضية عروس المنوفية إلى 15 فبراير لحضور المتهم

قررت محكمة جنايات شبين الكوم في المنوفية تأجيل محاكمه الزوج المتهم بقتل زوجته عروس المنوفية إلي جلسه 15 فبراير لحضور المتهم.

ونظرت المحكمة اليوم أولي جلسات المحاكمة وتعذر حضور المتهم بسبب أعياد الغطاس.

جاء ذلك بعد توجيه تهمة القتل لزوجته عروس المنوفية بعد 4 أشهر من الزواج. حددت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية 18 يناير أولى جلسات محاكمة الزوج قاتل زوجته “عروس المنوفية”.

قال أحمد طلبة، محامي عروس المنوفية كريمة صقر والتي قتلت علي يد زوجها بقرية ميت بره بمركز قويسنا في محافظة المنوفية، إن تقرير الطب الشرعي أكد الضرب العمد للمجني عليها.

وأكد في تصريحاته لـ صدى البلد، أن نص التقرير الصفة التشريحية أكد وجود كسر في عظمة القص الخاصة بالقفص الصدري نتيجة تعرض المجني عليها لضربات قوية ومتتالية بالقدم علي منطقة الصدر.

وتابع أن التقرير، أكد أن الضرب أدى إلى نزيف بالرئتين ونزيف بالمخ وتوقف التنفس مما أدى إلى توقف عضله القلب وركلات قوية بمنطقة البطن مما أدى إلى إجهاض المجني عليها.

وأوضح،محامي عروس المنوفية،أن القيد والوصف جناية قتل عمد مقترنة بجناية الإجهاض وطبقا للقانون فإن عقوبة المتهم هي الاعدام شنقا.

وكان اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من مركز شرطة قويسنا، بقيام زوج بقتل زوجته بقرية ميت بره التابعة للمركز.

بالانتقال تبين قيام شاب بقتل زوجته بعد 4 أشهر من الزواج.

فيما انتقلت قيادات المباحث والشرطة لمتابعة الحادث وكشف تفاصيل الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.