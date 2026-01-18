قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فاجعة أسرية بالمنوفية.. غموض بشأن العثور على جثامين 3 أطفال داخل منزل مهجور

ياسمين القصاص

في واقعة مأساوية هزت الشارع المنوفي وأثارت حالة من الصدمة والحزن بين الأهالي، عثرت الأجهزة الأمنية على جثامين ثلاثة أطفال داخل منزل مهجور، في ظروف لا تزال تحيطها علامات استفهام عديدة.

بدأت الواقعة مع عثور الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية على جثامين ثلاثة أطفال داخل منزل مهجور بقرية الراهب التابعة لمركز شبين الكوم، في واقعة أثارت حالة من الحزن والصدمة بين أهالي القرية، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية بلاغا يفيد بالعثور على جثث ثلاثة صغار داخل أحد المنازل المهجورة بقرية الراهب، وبمجرد ورود البلاغ، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة شبين الكوم إلى موقع الحادث، مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف، لإجراء المعاينات والفحوصات الأولية.

وبالفحص والمعاينة، تبين أن الجثامين تعود لثلاثة أطفال من أسرة واحدة، وهم شقيقان ونجل عمهما، حيث عثر عليهم داخل منزل الأسرة في ظروف غامضة، ما زاد من حالة الغموض المحيطة بالواقعة.

إجراءات أمنية وتحقيقات

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا مشددا حول المنزل محل الواقعة، لمنع اقتراب الأهالي والحفاظ على موقع الحادث لحين الانتهاء من أعمال الفحص وجمع الأدلة، كما جرى نقل جثامين الأطفال إلى مشرحة أحد المستشفيات تحت تصرف جهات التحقيق، تمهيدا لتشريحهم وبيان أسباب الوفاة بشكل دقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وبدأت في سماع أقوال الشهود وفحص ملابسات الحادث، في محاولة لكشف أسباب وملابسات مقتل الأطفال الثلاثة، ومعرفة ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

جدير بالذكر، أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لكشف غموض الواقعة والتوصل إلى الحقيقة كاملة، وسط حالة من الترقب والحزن الشديد بين أهالي القرية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات خلال الساعات المقبلة.

