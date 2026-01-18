قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الموارد المائية للنواب: لابد من مطالبة أثيوبيا بالتعويض عن أضرار سد النهضة
مدرب نيجيريا: مصر أنقذتني من التفكير في الاعتزال بعد كأس أمم أفريقيا
الأرض لا تضمن اللقب لأصحابها.. المغرب يخشى مفاجآت النهائي والسنغال "متعودة" على العرب.. ومصر صاحبة الرقم القياسي
أمير قطر ورئيس وزراء كندا يبحثان تعزيز التعاون في الاقتصاد والأمن والصحة
فان دايك: نترقب عودة محمد صلاح لدعم ليفربول بعد أمم أفريقيا
عاهل الأردن يؤكد أهمية تنفيذ اتفاق إنهاء حرب غزة ويشيد بجهود قطر في الوساطة
ترامب يدعو الرئيس القبرصي للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
7 ثواني بلا جاذبية| قصة تربك العالم قبل 12 أغسطس 2026 .. ماذا قال علماء الفيزياء والفلك؟
وزير الموارد المائية: 95% من الترع بحالة جيدة.. وإزالة ورد النيل مرتين سنويا تكفي
حكم صيام شهر شعبان كاملا.. اعرف ما فعله النبي
بشرى لـ 11 مليون مواطن.. تعرف على قيمة القبض لمن يبلغ التقاعد في فبراير 2026 بعد زيادة المعاشات
من 88 مليار متر إلى 55.. هاني سويلم يكشف تأثير السد الإثيوبي على مصر
تحقيقات وملفات

جريمة داخل دار أيتام| تفاصيل مثيرة حول قضية الاتجار بالبشر: المتهمين والمسئولين “مشاهير”.. اعترافات صادمة

يتيم
يتيم
خاص صدى البلد

قضية كبرى كشفتها وزارة التضامن الاجتماعي، عن اتهام إدارة إحدى دور الأيتام بواقعة اتجار بالبشر، تمثلت الواقعة في استغلال عدد من الأطفال وتسليمهم لرجل أعمال شهير دون سند قانوني مقابل منافع مالية.

تفاصيل مثيرة حول قضية الاتجار بالبشر داخل دار أيتام

وحبسما كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، فأن الواقعة تم الكشف عنها خلال زيارة تفتيشية مفاجئة نفذتها لجان الضبطية القضائية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وضبط مدير الدار ورجل الأعمال وإحالتهما للنيابة العامة.

وتبين من التحقيقات، أن الواقعة تتعلق باكتشاف شبكة للاتجار بالبشر يقودها مدير دار أيتام ورجل الأعمال الذي كان ينفق على نزلاء الدار من ماله الخاص مقابل استغلالهم في ممارسة الرذيلة داخل شقته بمنطقة مصر الجديدة.

كما أضافت التحقيقات أن مدير الدار قام بتسليم 4 أطفال للمتهم الثاني بزعم كفالتهم منزليًا، دون أي سند قانوني أو موافقة من الجهة المختصة، في مخالفة جسيمة وصريحة لكافة القوانين واللوائح المنظمة لرعاية الأطفال، وبما يعرضهم لخطر الإساءة والاستغلال، وهو ما يشكل شبهة جريمة اتجار بالبشر مكتملة الأركان، وفقًا لأحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية، التي تجرم صراحة تسليم الأطفال أو نقلهم أو استغلالهم خارج الأطر القانونية، وتُشدد العقوبة حال كون المجني عليهم من الأطفال أو الفئات الأولى بالرعاية.

دار مشبوهة بواقعة تعذيب.. والمتهم الثاني منتج فني شهير

وحسب الأنباء المتداولة، فأن دار الأيتام محل الواقعة تقع في 6 أكتوبر وتحديدا في مدينة الشيخ زايد، وتترأسها أرملة رئيس وزراء سابق، وسبق لهذه الدار أن شهدت واقعة مشابهة خلال عام 2017 تتعلق باتهام مشرف الدار بتعذيب الأطفال نزلاء الدار والاعتداء جنسيًا على بعض منهم، حيث قررت النيابة حينها استدعاء زوجة رئيس الوزراء الأسبق ومالكة ورئيسة مجلس إدارة دار أيتام لسماع أقوالها حول الاتهامات الموجهة لمسئولي الدار بتعذيب الأطفال النزلاء والاعتداء عليهم جنسيًا وبدنيًا.

أما المتهم الثاني في الواقعة الأخيرة، فهو رجل أعمال ورئيس شركة إعلانات ومنتج فني شهير له العديد من الأعمال الفنية الشهيرة، كما سبق اتهامه وحبسه في قضايا شيكات بدون رصيد كان أخرها العام الماضي.

4 أطفال ضحية المتهم.. والدار ملك أرملة رئيس وزراء سابق

وفجرت روايات رواد السوشيال ميديا، مفاجآت عديدة ومثيرة حول الدار والمسئولين عنها والمتهم الثاني، فقالت أحدهم: "أصل اعرف الدار السبع نجوم بتاعه أرمله….صح وفيها حضانة بتقول بابا وماما. صح والدار عشان إعفاء لعدم دفع .. صح والضمان عارفين انً كل الحصانات بتاخد ترخيص كدا و.. أصل عشت حبه حلوين مع قصص الحضانات دي زمان ولفتني في مافيا وفي الاخر ضربت دماغي في اجعص حيط".

أما أخرى فقالت: "علي فكرة أنا قابلت ال٤ أطفال وفعلا دى دار في اكتوبر وتم القبض علي رجل الأعمال (معاه باسبور مزدوج) بريتش.. وكنت قابلته هو وال٤ عيال الصيف اللي فات وكان مفهمني أنهم ولاده.. لحد ما واحد منهم حكالي القصة".

واستطرد أخر: "كلامك صح أسسها فعلا زوجة رئيس وزراء سابق أول حرف "ع" وكنت بديرها لوقت قريب.. ودا موضوع قديم وكان متكتم عليه زي ما قلت".

بينما كشفت أخرى: "ولا اكتشاف ولا زيارة مفاجأة ولا بطيخ واحد من ال٤ بلغ عنه وجم خادوه من بيته".

دار أيتام اتجار بالبشر زوجة رئيس وزراء سابق منتج فني رجل أعمال

