مأساة في أسيوط.. «درنكة» تشهد فاجعة صادمة|ربة منزل ورضيعتها وطفل يسقطون من الطابق الرابع.. تفاصيل مُثيرة يرويها الجيران

استفاقت قرية درنكة التابعة لمحافظة أسيوط، صباح الجمعة، على مأساة هزت وجدان الأهالي، بعدما تحولت شقة سكنية هادئة إلى مسرح لفاجعة إنسانية انتهت بمصرع ربة منزل ورضيعتها وطفل صغير، إثر سقوطهم من الطابق الرابع في ظروف صادمة.

وكشفت المعاينة الأولية لجهات التحقيق أن السيدة فاطمة م. ع، البالغة من العمر 31 عامًا، أقدمت على إلقاء نفسها مصطحبة معها طفلتها الرضيعة، ونجل شقيق زوجها الطفل محمد م.، البالغ من العمر 4 أعوام، في مشهد مأساوي انتهى بوفاتهم على الفور، متأثرين بإصابات بالغة تنوعت بين كسور متعددة وارتجاج ونزيف حاد.

حمى النفاس واضطراب نفسي وراء المأساة

قال علاء، أحد جيران السيدة المتوفاة، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد» إن الواقعة مأساوية وصادمة لجميع أهالي المنطقة، موضحًا أن السيدة كانت قد وضعت مولودتها منذ نحو خمسة أشهر، وبعد الولادة أصيبت بحمى النفاس، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية والنفسية بشكل ملحوظ.

وأضاف “علاء” أن أسرة السيدة لاحظت تغيرًا واضحًا في سلوكها، حيث تحولت حالتها إلى اضطراب نفسي، وعلى إثر ذلك مكثت فترة في منزل أسرتها لتلقي العلاج والرعاية اللازمة، قبل أن تعود إلى منزل زوجها منذ حوالي أسبوعين، في محاولة لاستقرار حالتها وعودتها إلى حياتها الطبيعية.

وأشار إلى أن أسرة الزوج كانت حريصة على رعايتها والاهتمام بها خلال تلك الفترة، ولم تكن هناك أي خلافات أو مشكلات ظاهرة داخل المنزل، مؤكدًا أن الجميع كان يحاول مساعدتها وتقديم الدعم النفسي لها.

وأوضح “علاء” أن الجيران فوجئوا أمس بالحادث المروع، بعدما قامت السيدة بإلقاء طفلتها الرضيعة، وكذلك نجل شقيق زوجها، ثم ألقت بنفسها بعدهما، في واقعة هزت المنطقة بالكامل.

محاولات الأهالي لإنقاذ الطفلة

وتابع أن الأهالي شاهدوا الطفلة أولًا، وعلى الفور تم نقلها إلى المستشفى في محاولة لإنقاذها، إلا أن الطفل الآخر والسيدة كانا قد فارقا الحياة، مؤكدًا أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وانتقلت قوات المباحث إلى مكان الحادث لمعاينة الموقع.

واختتم “علاء” تصريحاته قائلًا: إن الجثامين نُقلت إلى المستشفى، وسط حالة من الصدمة والحزن الشديدين بين الأهالي، مشيرًا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.