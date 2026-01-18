كنت عاوز أحرق قلبه بأي طريقه.. اعترافات المتهم بقـ.تل أطفال المنوفية

اعترف المتهم بقتل أطفال قرية الراهب بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية بقتل الأطفال الثلاثة اثنين أشقاء ونجله عمهم.

وادلي المتهم باعترافات تفصيلية حيث استدرج الأطفال الثلاثة وتعدي عليهم بقطعه قماش بالخنق حتي الموت.

وقال المتهم في التحقيقات “ كنت عاوز احرق قلبه بأي طريقه علشان بكرهه وفي مشاكل بينا”.

وأضاف المتهم وجود خلافات مع والد الطفلين المجني عليهم فأراد الانتقام منه.

وألقت قوات أمن المنوفية القبض علي المتهم بقتل الصغار الثلاثة أطفال قرية الراهب بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية.

وقالت عمة الأطفال، أن الأطفال الثلاثة أولاد عم وهم جنة ٦ سنوات وشقيقها وعبد الله ٣ سنوات ونجلة عمهم مكة ٦ سنوات، وخرجوا لتلقي درس خصوصي وغاب الأطفال لمدة ساعتين.

وتابعت أنه تم البحث عن الأطفال وعثر عليهم مخنوقين بايشارب وشال وتم القائهم داخل منزل مهجور بالقرية.

وأوضحت عمة الأطفال، أنهم يشكون في أحد الأشخاص وكان يبحث معهم وتم ضبطه للتحقيق معه في النيابة.

وتم تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.