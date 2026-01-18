عم أطفال المنوفية عن جريمة قـ.تل الصغار: المتهم شارك في البحث عنهم لتجنب الشبهات

كشف هاني عبد الغفار، عم الأطفال الثلاثة الذين قُتلوا على يد أحد الأشخاص انتقامًا من والدهم، عن تفاصيل الجريمة المروعة.

خنق الأطفال باستخدام إيشارب

وأوضح عبد الغفار ، أن المتهم قام بخنق الأطفال باستخدام إيشارب، ثم شارك في عملية البحث عنهم مع الأهالي في محاولة لإبعاد الشبهات عنه.

البحث عن الأطفال

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل" المذاع عبر قناة "صدى البلد 2" وتقديم الإعلامية نهال طايل، قال هاني عبد الغفار إن المتهم كان حاضرًا مع الأهالي أثناء البحث عن الأطفال بعد تأخرهم في العودة إلى المنزل.

وأضاف أن إحدى السيدات في الشارع أكدت أن المتهم كان آخر شخص شوهد مع الأطفال، مما أثار شكوك الأهالي ودفعهم لملاحقته على الفور.

وأوضح عبد الغفار، أن المتهم حاول الهروب فور سماعه الحديث عنه، لكن الأهالي تمكنوا من الإمساك به؛ وفي نفس الوقت، كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بالحادث، ليتمكن رجال المباحث من القبض عليه.

واختتم عبد الغفار ، حديثه قائلاً: "أهله لم يأتوا إطلاقًا، لأن الحادث ليس حادث سيارة كما يقال، بل جريمة قتل مدبرة. نحن في النيابة الآن، ولا زلنا بانتظار تصريح الدفن".