حالات تصل فيها عقوبة جريمة التزوير إلى الحبس سنتين طبقا للقانون
اتصالات بريطانية رفيعة بشأن غرينلاند.. ستارمر يناقش الملف مع الدنمارك والناتو وترامب
خبير أمن إقليمي: أمريكا أعادت ترتيب أوراقها في سوريا.. وقسد الخاسر الأكبر
العيشة مش أكل وشرب.. نهال طايل للأباء: أمان الأبناء مسؤولية مستمرة
سيلتا فيجو يكتسح رايو فاليكانو بثلاثية في الدوري الإسباني
10 نسخ فقط.. الفاروميو جوليا تقدم QV لونا روسا الجديدة | صور
عائدة من المغرب.. بعثة المنتخب تصل مطار القاهرة
أحمد موسى: مدبولي يمتلك خبرة كبيرة ويعمل بلا توقف
نصائح مهمة للوقاية من حوادث تسرب الغاز في الشتاء
لدينا 3 دفعات مُهملة.. المهن الطبية تكشف عن أزمة جديدة لأطباء الأسنان
دعاء آخر ليلة في رجب مستجاب.. دعوات تفتح لك أبواب الخيرات
آخر ليلة في رجب الآن وللفجر.. بـ9 كلمات قبل النوم يسخر الله لك الأرزاق
توك شو

عم أطفال المنوفية عن جريمة قـ.تل الصغار: المتهم شارك في البحث عنهم لتجنب الشبهات

عم أطفال المنوفية
عم أطفال المنوفية
محمد البدوي

كشف هاني عبد الغفار، عم الأطفال الثلاثة الذين قُتلوا على يد أحد الأشخاص انتقامًا من والدهم، عن تفاصيل الجريمة المروعة. 

خنق الأطفال باستخدام إيشارب

وأوضح عبد الغفار ، أن المتهم قام بخنق الأطفال باستخدام إيشارب، ثم شارك في عملية البحث عنهم مع الأهالي في محاولة لإبعاد الشبهات عنه.

 البحث عن الأطفال

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل" المذاع عبر قناة "صدى البلد 2" وتقديم الإعلامية نهال طايل، قال هاني عبد الغفار إن المتهم كان حاضرًا مع الأهالي أثناء البحث عن الأطفال بعد تأخرهم في العودة إلى المنزل. 

وأضاف أن إحدى السيدات في الشارع أكدت أن المتهم كان آخر شخص شوهد مع الأطفال، مما أثار شكوك الأهالي ودفعهم لملاحقته على الفور.

وأوضح عبد الغفار، أن المتهم حاول الهروب فور سماعه الحديث عنه، لكن الأهالي تمكنوا من الإمساك به؛ وفي نفس الوقت، كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بالحادث، ليتمكن رجال المباحث من القبض عليه.

واختتم عبد الغفار ، حديثه قائلاً: "أهله لم يأتوا إطلاقًا، لأن الحادث ليس حادث سيارة كما يقال، بل جريمة قتل مدبرة. نحن في النيابة الآن، ولا زلنا بانتظار تصريح الدفن".

هاني عبد الغفار نهال طايل تفاصيل أطفال المنوفية

