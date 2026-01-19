حسبنا الله ونعم الوكيل.. أهالي الراهب يشعيون جثامين صغار المنوفية

شيع العشرات من اهالي قرية الراهب التابعة لمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية جثامين صغار القرية شقيقان ونجلة عمهم ضحايا خيانة الصديق لوالدها.

وأدة الأهالي صلاة الجنازة علي الجثامين الثلاثة في مشهد أبكي الجميع من أمام المقابر وتم تشييع الجثامين الثلاثة إلي مثواهم الأخير.

كما ردد الأهالي العديد من العبارات أثناء وصول الجثامين ومنها “ حسبي الله ونعم الوكيل” مع دعوات بالصبر لأسر الصغار المتوفيين.

وألقت قوات أمن المنوفية القبض علي المتهم بقتل الصغار الثلاثة أطفال قرية الراهب بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية.

اعترف المتهم بقتل أطفال قرية الراهب بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية بقتل الأطفال الثلاثة اثنين أشقاء ونجله عمهم.

وادلي المتهم باعترافات تفصيلية حيث استدرج الأطفال الثلاثة وتعدي عليهم بقطعه قماش وخنقهم حتي الموت انتقاما من والدهم .

وقالت عمة الأطفال، أن الأطفال الثلاثة أولاد عم وهم جنة ٦ سنوات وشقيقها وعبد الله ٣ سنوات ونجلة عمهم مكة ٦ سنوات، وخرجوا لتلقي درس خصوصي وغاب الأطفال لمدة ساعتين.

وتابعت أنه تم البحث عن الأطفال وعثر عليهم مخنوقين بايشارب وشال وتم القائهم داخل منزل مهجور بالقرية.

وتم تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.